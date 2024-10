Quang Ngai : objectif d'exportation de manioc de 150 à 180 millions d'USD en 2030

Photo : VNA/CVN

Selon le projet, d'ici 2030, le chiffre d'affaires des exportations de manioc et de produits dérivés devrait atteindre entre 150 et 180 millions d'USD.

Pour développer durablement la filière manioc, la province donne la priorité à la recherche et à la création de nouvelles variétés à haut rendement et résistantes aux organismes nuisibles. Elle se concentre également sur le perfectionnement et la mise en pratique des processus techniques pour la production durable de manioc dans les zones écologiques…

