La marque nationale, un tremplin à l’international pour les entreprises

Photo : CTV/CVN

Classée 33e parmi les 121 marques nationales les plus puissantes au monde, cette progression reflète l’ambition du Vietnam de se positionner durablement sur la scène internationale.

D’après Brand Finance, principal groupe indépendant d’évaluation de marques et de conseil en stratégie de marque, le Vietnam s’est affirmé comme une étoile montante dans la valorisation de sa marque nationale.

Entre 2019 et 2023, la croissance a atteint 102%, ce qui en fait la marque nationale à la plus forte progression mondiale. En 2019, sa valeur était estimée à 247 milliards d'USD. En 2023, elle a plus que doublé pour atteindre 498,13 milliards d'USD. Ce développement souligne à la fois la montée en prestige du Vietnam à l’international et sa capacité à s’adapter et prospérer.

Les marques de produits, d’entreprises et la marque nationale sont interconnectées et s’influencent mutuellement. Derrière chaque entreprise prospère se cache une marque nationale qui a su s’imposer. Le succès de cette dernière repose en grande partie sur celui des entreprises qu’elle représente. L’ascension spectaculaire de la marque nationale vietnamienne témoigne non seulement de l’innovation des entreprises locales, mais aussi de leur capacité à promouvoir le pays à l’échelle mondiale.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont réalisé des progrès notables dans la construction et la promotion de leurs marques, renforçant ainsi leur compétitivité sur les marchés national et international.

"La construction de la marque nationale est cruciale pour nous adapter et rivaliser efficacement sur la scène internationale, surtout à mesure que l’économie vietnamienne s’intègre davantage au monde", a souligné Dô Manh Hùng, président du conseil d’administration de Viettel Construction.

Depuis 2003, le Programme de promotion de la marque nationale joue un rôle central dans la stratégie visant à valoriser la marque vietnamienne à l’échelle mondiale.

Ce programme repose sur trois piliers essentiels: la qualité, l’innovation et le leadership, a précisé Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce au sein du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, et également vice-président du secrétariat du Programme de la marque nationale.

Photo : VNA/CVN

L’objectif est de bâtir des marques d’entreprises et de produits solides, afin d’accroître la reconnaissance des produits et services vietnamiens à travers le monde ,tout en renforçant la valeur de la marque nationale, a-t-in indiqué.

Un autre volet important de cette stratégie est l’intégration de la croissance verte. Actuellement, celle-ci est perçue comme un facteur clé pour atteindre les objectifs de la Stratégie de développement socio-économique du Vietnam pour la période 2021-2030, promouvant ainsi un modèle de croissance durable.

Pour rester compétitives, de plus en plus d’entreprises adoptent une approche éco-responsable dans la construction de leurs marques. La croissance verte devient ainsi non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité pour le Vietnam de se positionner en tant qu’acteur majeur dans la région et de suivre les tendances mondiales.

À l’avenir, le Vietnam sera une marque verte. Pour cela, le programme mettra en œuvre deux grandes initiatives : d’une part, la promotion de la marque nationale en coordination avec les ministères, et d’autre part, la mise en relation des entreprises vietnamiennes avec des partenaires internationaux pour promouvoir les produits et l’image du Vietnam à l’étranger, a ajouté Hoàng Minh Chiên.

Grâce à ces initiatives, le nombre de marques vietnamiennes de renom a considérablement augmenté, ouvrant ainsi la voie à un avenir où le Vietnam pourra rivaliser avec les plus grandes marques nationales du monde entier.

VOV/VNA/CVN