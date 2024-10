Vietnam - Irlande

La visite d'État du dirigeant Tô Lâm ouvre de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux

La visite d'État en Irlande du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de l'État, Tô Lâm, de son épouse et d'une délégation de haut rang du Vietnam devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la coopération commerciale entre les deux pays.

Le Vietnam et l'Irlande ont obtenu divers résultats dans leur relation de coopération et d’amitié depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 28 ans. La coopération commerciale a été un pilier des relations bilatérales sur la base de la mise en œuvre effective de l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA).

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'Irlande est le 6e partenaire commercial du Vietnam dans l'UE, avec la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux atteignant près de 3,5 milliards d'USD l'année dernière. Fin juillet, l'Irlande avait enregistré 60,82 millions d'USD dans 41 projets au Vietnam, se classant au 55e rang sur 146 pays et territoires investissant dans le pays d'Asie du Sud-Est. En particulier, après l’entrée en vigueur de l’EVFTA en 2020, les exportations du Vietnam vers ce pays européen ont bondi de 45,9% en glissement annuel pour atteindre 502 millions d'USD en 2022.

Énorme potentiel de coopération

Les importations de l’Irlande ont chuté en 2023, car les impacts prolongés de la COVID-19 ont affaibli la demande de consommation. Cependant, les échanges commerciaux rebondissent depuis le début de cette année, les expéditions du Vietnam vers le marché irlandais ayant grimpé de 123,5% à 669 millions d'USD et les importations de 29,8% à 2,45 milliards d'USD entre janvier et août.

Selon les experts, l’Irlande dispose de cadres juridiques solides et d’incitations pour le développement de l’industrie de haute technologie, de l’innovation et des startups, entre autres, ce qui en fait une destination attrayante pour les géants mondiaux de la technologie. Le Vietnam a maintenu un important déficit commercial avec l’Irlande pendant des années, les ordinateurs, les produits et composants électroniques, notamment les puces semi-conductrices, représentant 90% des importations totales du pays en provenance du marché pour la production et l’assemblage nationaux.

Ils ont déclaré que bien que les deux pays aient un énorme potentiel de coopération, leur collaboration dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la science et de la technologie ainsi que dans d'autres secteurs où ils sont forts est restée modeste et n'a pas été à la hauteur de leurs relations politiques ainsi que des potentiels et avantages de chacun. Ils ont suggéré que les deux nations renforcent l'échange de délégations à tous les niveaux et le partage d'informations pour promouvoir la coopération bilatérale.

Dans le cadre d'une récente visite au Vietnam d'une délégation commerciale du gouvernement irlandais, Martin Heydon, Secrétaire d’État du au ministère irlandais de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Mer, a déclaré que les produits agroalimentaires irlandais ont atteint divers marchés et que le pays souhaite fournir ses produits de haute qualité au Vietnam.

Ces dernières années, l'Irlande s'est concentrée sur le développement de programmes de développement de coopération avec le Vietnam, notamment les récentes activités de soutien au secteur agroalimentaire vietnamien, aidant les produits à accéder à de nouveaux marchés.

Les experts ont déclaré que l'Irlande continuera à promouvoir ses investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines où le pays possède des atouts tels que les technologies vertes, les énergies renouvelables, la recherche et le développement, l'innovation, l'agriculture, la haute technologie et l'attraction des IDE.

En outre, le pays mettra en place l’impôt minimum mondial dirigé par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et mènera à bien des domaines de coopération clés au Centre national d’innovation du Vietnam (NIC).

Les spécialistes ont estimé que les deux pays devraient bien capitaliser sur leurs cadres de coopération bilatéraux et multilatéraux existants et travailler ensemble pour traiter plusieurs questions, notamment l’approbation par l’Irlande de l’accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), et demander à l’UE de retirer le carton jaune de la Commission européenne (CE) contre les produits halieutiques vietnamiens.

Un représentant du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a estimé que les deux parties devraient renforcer leur soutien à leurs communautés d’affaires, en les aidant à rechercher des opportunités de coopération, d’investissement et d’affaires sur le marché de l’autre, tout en exploitant au maximum les opportunités offertes par l’EVFTA dans le cadre de la reprise économique post-pandémique.

En particulier, l’Irlande devrait encourager ses entreprises, y compris les multinationales ayant leur siège social dans le pays, à déplacer et à accroître leurs investissements au Vietnam, et à aider le pays à organiser des programmes de promotion commerciale dans les chaînes de supermarchés irlandaises tout en s’efforçant d’apporter des produits vietnamiens dans les chaînes de distribution irlandaises.

Le représentant a également recommandé au Vietnam et à l’Irlande de se concentrer sur le renforcement de la coopération dans des domaines tels que l’industrie manufacturière et l’automatisation, les industries électroniques et numériques, l’application de la biotechnologie dans l’industrie, l’énergie, la consommation durable, l’innovation et le développement de ressources humaines de haute qualité.

En outre, ils devraient continuer à travailler en étroite collaboration et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, en particulier à l’ONU et dans le cadre du Sommet Asie - Europe (ASEM) et de la coopération ASEAN - UE, en aidant à promouvoir le multilatéralisme et la mise en œuvre des réglementations internationales et en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

