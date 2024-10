Le dirigeant Tô Lâm reçoit des représentants d'organisations économiques mongoles

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Mongolie, l'ambassade du Vietnam à Oulan-Bator et les agences compétentes des deux pays.

À cette occasion, le dirigeant Tô Lâm a présenté diverses réalisations de l'économie vietnamienne et les orientations de développement du pays, en mettant l'accent sur la transformation numérique, la croissance verte, le développement scientifique et technologique, l'innovation et une participation plus profonde aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Parallèlement, le pays renforcera les investissements dans le développement des infrastructures stratégiques et des projets importants qui sont susceptibles de produire de grands effets sur l'économie afin de réduire les coûts et d'améliorer la compétitivité, tout en continuant à améliorer son climat d'investissement pour le rendre plus favorable aux entreprises, a-t-il déclaré.

Tô Lâm a constaté que le Vietnam et la Mongolie disposaient de nombreux potentiels et opportunités pour se développer fortement, soulignant que toute coopération avait pour but de renforcer et d'approfondir les liens entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la prospérité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Présent à l’événement, le vice-Premier ministre mongol Dorjkhand Togmid a estimé qu’il s’agissait d’une bonne occasion pour les organisations économiques et les grandes entreprises mongoles de partager leurs pensées et leurs aspirations avec les hauts dirigeants vietnamiens, trouvant ainsi des opportunités de coopération commerciale et d'investissement avec le pays indochinois.

Les représentants des organisations économiques mongoles ont présenté d'importantes propositions visant à promouvoir la coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, a déclaré que le Vietnam saluait toujours les entreprises mongoles et que ses ministères et agences étaient prêts à créer toutes les conditions propices permettant aux entreprises étrangères, dont celles de Mongolie, de faire des affaires efficacement, contribuant au développement socio-économique des deux pays.

Il a demandé aux organes compétents des deux parties de se coordonner étroitement pour faciliter l'accès aux marchés des produits agricoles ainsi que la collaboration dans la logistique, la transformation numérique et les énergies propres....

VNA/CVN