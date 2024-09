Le Vietnam exporte pour plus de 6,4 milliards d'USD d’acier en huit mois

Au cours des huit premiers mois de 2024, les exportations d’acier du Vietnam ont atteint 8,88 millions de tonnes, rapportant plus de 6,4 milliards d'USD, soit une augmentation de 20,7% en volume et de 14% en valeur par rapport à la même période l’année dernière.

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques préliminaires des douanes vietnamiennes, en août 2024, le Vietnam a exporté plus de 1,37 million de tonnes d’acier, générant 941 millions de dollars, soit une augmentation de 32% en volume et de 21% en valeur par rapport au mois précédent.

Au total, sur les huit premiers mois de 2024, les exportations d’acier ont atteint 8,88 millions de tonnes, rapportant plus de 6,4 milliards d'USD, soit une augmentation de 20,7% en volume et de 14% en valeur par rapport à la même période en 2023. Le prix moyen des exportations s’est établi à 730 USD la tonne, soit une baisse de 5,5% en glissement annuel.

Globalement, les premiers mois de l’année, à l’exception de février et juin, ont enregistré des niveaux élevés d’exportations d’acier, avec des volumes supérieurs à un million de tonnes.

Les États-Unis ont maintenu leur position de premier importateur, avec plus de 1,26 million de tonnes, équivalant à 1,04 milliard d'USD, à un prix moyen de 822 USD la tonne, soit une hausse de 16% en volume, de 38% en valeur et de 3,8% en prix par rapport à la même période l’année dernière.

L’Italie est arrivée en deuxième position avec 1,01 million de tonnes, équivalant à 635 millions d'USD, soit une baisse de 14,8% en volume, de 24,7% en valeur et de 11,5% en prix par rapport aux huit premiers mois de 2023.

Le Cambodge occupe la troisième place avec 781 tonnes, soit 492 millions d'USD, le prix d’exportation s’établissant à 628 USD la tonne au cours des huit premiers mois de 2024.

En plus du Top 3, de nombreux marchés ont enregistré une croissance impressionnante, notamment la Russie, l’Arabie Saoudite et l’Espagne, avec des augmentations de 2 à 3 chiffres.

Nombreuses opportunités de rebond

Photo : VNA/CVN

L’Association de l’acier du Vietnam (VSA) estime que le secteur de l’acier a de nombreuses opportunités de rebond en 2024, grâce à des facteurs favorables et à des opportunités sur les marchés d’exportation. Selon l’Association mondiale de l’acier (WSA), le prix de l’acier devrait augmenter de 3,5% en 2024 par rapport à 2023, en raison d’une reprise de la demande et de l’offre restreinte.

Nguyên Duc Dung, vice-directeur général du Mercantile Exchange Of Vietnam (MXV), estime que le marché intérieur de l’acier restera calme en septembre et que les prix continueront probablement à baisser. Cependant, il est peu probable que les prix descendent en dessous de 13.000 dôngs/kg et les perspectives devraient être plus positives au quatrième trimestre de 2024 avec la saison de la construction, en particulier grâce aux efforts pour résoudre les difficultés dans le secteur immobilier et accélérer le décaissement des fonds publics.

Toujours selon le responsable, au quatrième trimestre, la demande saisonnière croissante en Chine, combinée à des signes macroéconomiques positifs lorsque les grandes banques centrales mondiales commenceront à baisser leurs taux d’intérêt, pourrait entraîner une hausse des prix de l’acier. La reprise du secteur de l’acier cette année est principalement due à une comparaison avec la faible base de l’an dernier.

