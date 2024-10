Le Vietnam suscite un vif intérêt auprès de la communauté des affaires de Brescia, en Italie

Cette participation est intervenue à l'invitation de Franco Gusalli Beretta, président de la Confédération générale de l'industrie italienne (Confindustria) de Brescia.

Organisé par la Confindustria, l'événement avait pour objectif d'aider les entreprises italiennes à saisir des opportunités offertes par les marchés d'Asie du Sud-Est, avec un accent particulier mis sur le Vietnam.

Dans son discours, l'ambassadeur Duong Hai Hung a mis en lumière les réalisations remarquables et historiques du Vietnam en matière de développement économique après près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau). Il a notamment souligné la stabilité de la politique macroéconomique, de nombreuses mesures favorables aux entreprises et aux investisseurs étrangers, ainsi que l'orientation du gouvernement, et le processus d'industrialisation et de modernisation du pays.

L'ambassadeur Duong Hai Hung a également affirmé le développement fort du partenariat stratégique Vietnam - Italie, illustré par l'ouverture récente des bureaux de représentation au Vietnam par SACE et SIMEST, deux institutions italiennes de premier plan, visant à soutenir les entreprises. Il a aussi évoqué la création d'une liaison aérienne directe entre l'Italie et le Vietnam, prévu pour l'année prochaine, qui devrait ouvrir une nouvelle étape de coopération bilatérale.

L'ambassadeur vietnamien était le seul invité du forum de la province de Brescia, car le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l'Italie au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Franco Gusalli Beretta a qualifié le Vietnam de marché particulièrement attractif, offrant un potentiel considérable pour les entreprises de Brescia, dans le contexte où les échanges commerciaux annuels entre Brescia et les pays de l'ASEAN s'élèvent à près de 313 millions d'euros (345 millions d'USD) et que la province compte actuellement 20 projets d'investissement dans la région.

En marge du forum, plusieurs grandes entreprises de la province de Brescia ont manifesté leur intérêt pour la capacité du Vietnam en matière de fourniture de caoutchouc industriel, et prévu de visiter et d'explorer le marché vietnamien dans un avenir proche.

Dans le cadre de son déplacement à Brescia, l'ambassadeur Duong Hai Hung a eu l'occasion de travailler avec le préfet de Brescia, Andrea Polichetti, ainsi qu'avec la maire de la ville, Laura Castelletti.

À cette occasion, l'ambassadeur a invité les entreprises de Brescia à prendre part à la Journée du café Vietnam-Italie, prévue le 9 octobre, ainsi qu'à la Conférence sur le partenariat et la coopération décentralisée Vietnam-Italie, le 17 octobre. Il a également rendu visite à l'Université de Brescia.

VNA/CVN