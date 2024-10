Des organisations internationales croient en la force de l'économie vietnamienne

>> La BAD maintient ses prévisions de croissance du Vietnam pour 2024 et 2025

>> HSBC maintient la croissance du PIB du Vietnam à 6,5% pour 2024 et 2025

>> L’économie vietnamienne rebondit fortement malgré les incertitudes extérieures

Selon le rapport des organisations internationales, cette croissance économique soutenue par une demande extérieure toujours forte, des investissements directs étrangers résilients et des politiques accommodantes. La croissance de la demande intérieure devrait se redresser progressivement, les entreprises naviguant dans des niveaux d'endettement élevés, tandis que le secteur immobilier ne se rétablira complètement qu'à moyen terme.

Photo : VNA/CVN

L'inflation devrait osciller autour de l'objectif de 4 à 4,5% de la Banque d'État du Vietnam (BEV) cette année. L'inflation a repris en 2024, principalement sous l'effet de la hausse des prix des denrées alimentaires, bien que l'inflation sous-jacente soit restée relativement faible et stable, selon le FMI. Le FMI a salué les mesures rapides prises par les autorités vietnamiennes pour maintenir la stabilité macrofinancière après que la reprise économique après la pandémie ait été confrontée à des vents contraires intérieurs et extérieurs.

Cette institution a toutefois noté que les risques de baisse restent élevés. Les exportations, un moteur essentiel de l'économie vietnamienne, pourraient s'affaiblir si la croissance mondiale déçoit, si les tensions géopolitiques mondiales persistent ou si les différends commerciaux s'intensifient.

Compte tenu des conditions monétaires accommodantes, si les pressions sur le taux de change devaient persister plus longtemps, cela pourrait entraîner une répercussion plus importante sur l'inflation intérieure. La faiblesse persistante du secteur immobilier et du marché des obligations d'entreprises pourrait peser plus que prévu sur la capacité des banques à accroître le crédit, nuisant à la croissance économique et compromettant la stabilité financière, a souligné le rapport.

Photo : VNA/CVN

Compte tenu de ces défis, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour préserver la stabilité macrofinancière et approfondir les réformes afin de remédier aux vulnérabilités et d'assurer une croissance robuste, verte et inclusive à moyen terme. Les administrateurs du FMI ont noté que la politique budgétaire devrait prendre l’initiative de soutenir l’activité économique si nécessaire.

Dans ce contexte, ils ont salué les plans des autorités visant à accélérer la mise en œuvre des investissements publics, ce qui nécessitera de s’attaquer aux goulets d’étranglement et ont souligné l’importance d’élargir les filets de sécurité sociale pour soutenir les plus vulnérables.

Selon le FMI, les autorités ont efficacement contenu les risques d’inflation. Le FMI a également reconnu les mesures rapides prises par le Vietnam pour contenir les risques sur le marché immobilier et des obligations d’entreprises, mais a appelé à des mesures plus décisives pour s’attaquer aux vulnérabilités restantes. Cela comprend le renforcement du cadre d’insolvabilité, le renforcement des institutions et l’augmentation de la transparence sur le marché des obligations d’entreprises. Le dernier plan de développement énergétique et le système d’échange de quotas d’émission prévus peuvent aider le Vietnam à atteindre ses objectifs climatiques et à promouvoir la sécurité énergétique, selon le FMI.

Par ailleurs, la Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) a maintenu ses prévisions de croissance du PIB pour le Vietnam à 6,5% pour les deux années, étant donné que le potentiel positif pourrait compenser les pertes économiques temporaires causées par le super typhon.

La Banque asiatique de développement (BAD), pour sa part, a projeté des perspectives économiques positives pour le pays, prévoyant une croissance de son produit intérieur brut (PIB) à 6% en 2024 et à 6,2% en 2025 dans la mise à jour sur les Perspectives de développement asiatiques (ADO) publiées le 25 septembre.

"L’économie vietnamienne a montré une reprise robuste au premier semestre 2024 et continue de maintenir son élan malgré les incertitudes mondiales", a déclaré Shantanu Chakraborty, directeur national de la BAD au Vietnam. "Cette reprise constante a été tirée par l’amélioration de la production industrielle et un fort rebond des échanges commerciaux".

VNA/CVN