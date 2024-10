Bên Tre

Lancement des travaux d'une route côtière reliant Bên Tre à Tiên Giang et Trà Vinh

Dans la matinée du 2 octobre, dans la commune de Thanh Phuoc, district de Binh Dai, province de Bên Tre (delta du Mékong), Nguyên Hoa Binh, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, a donné l’ordre de lancer la construction du pont Ba Lai 8 et du projet de construction de la route côtière reliant les trois provinces de Bên Tre, Tiên Giang et Trà Vinh.

Lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Nguyên Hoa Binh a souligné que le Parti, l'État et le gouvernement vietnamien ont récemment alloué d’importantes ressources au développement des infrastructures de transport, notamment dans la région du delta du Mékong. De nombreux grands projets de transport interconnectés ont été achevés, facilitant les liaisons entre les localités et avec les autres régions du pays, ce qui favorise le développement socio-économique, renforce la défense nationale et améliore la qualité de vie des habitants, en particulier dans les provinces côtières de l'est du Mékong, y compris Bên Tre.

Le vice-Premier ministre a également souligné que le lancement de la construction du pont Ba Lai 8 et de la route côtière à Bên Tre marque une étape cruciale pour accélérer les procédures d'investissement et les travaux dans toute la région du delta du Mékong, assurant ainsi une connectivité et des investissements harmonieux pour le réseau routier côtier.

Nguyên Hoa Binh a salué le soutien des ministères et institutions centrales, en particulier du ministère du Plan et de l'Investissement, du ministère des Finances et du ministère des Transports. Il a félicité le Comité provincial du Parti et les autorités de Bên Tre pour leur gestion efficace du projet, notamment en ce qui concerne la préparation des travaux et le défrichement des terrains.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères de continuer à soutenir la province de Bên Tre dans la résolution des difficultés. Il a exhorté le Comité provincial du Parti et le Comité populaire à finaliser rapidement le défrichement des terrains pour faciliter la construction. Les investisseurs, consultants et entrepreneurs doivent faire preuve d’un sens élevé des responsabilités, en respectant strictement les réglementations en matière de gestion de projets et en élaborant des plans de construction efficaces pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité du projet, tout en évitant le gaspillage.

Un des projets phares de Bên Tre

Le président du Comité populaire de la province de Bên Tre, Trân Ngoc Tam, a souligné que le projet du pont Ba Lai 8 est l'un des projets majeurs de la province, crucial pour le développement interrégional, stimulant ainsi le commerce et le développement économique dans la région du delta du Mékong.

Il a ajouté que ce projet est particulièrement important pour le développement de Bên Tre et des provinces voisines, notamment en améliorant les liaisons routières et en connectant Bên Tre à la région économique clé du Sud, notamment Hô Chi Minh-Ville, Long An, Tiên Giang, Trà Vinh, Soc Trang et Bac Liêu. Une fois terminé, ce projet modernisera le réseau routier de Bên Tre, facilitant les connexions avec les systèmes de transport régionaux et nationaux.

Le projet ouvre également de nouvelles perspectives de développement pour la région orientale de Bên Tre, attirant les investisseurs et renforçant les secteurs économiques clés tels que l'industrie, les énergies renouvelables, la pisciculture à haute technologie, l'économie maritime, ainsi que les services et le tourisme. Le projet soutiendra également le développement des zones industrielles et des villes intelligentes tout en préservant la biodiversité et les écosystèmes marins.

Trân Ngoc Tam a assuré que la province de Bên Tre mettra en œuvre de manière efficace le processus d'indemnisation et de défrichement pour éviter tout retard, permettant ainsi un achèvement rapide du projet tout en garantissant les droits des habitants concernés.

Le projet comprend quatre ponts en béton et deux intersections avec la route provinciale 886 et la route nationale 57B. L’investissement total s’élève à 2.255 milliards de dôngs, dont 1.499,8 milliards provenant du budget central et 755,2 milliards du budget local.

Le pont Ba Lai 8 est le premier élément du projet de route côtière reliant Bên Tre, Tiên Giang et Trà Vinh. L’achèvement du projet est prévu pour fin 2025. Il jouera un rôle clé dans la stratégie de développement socio-économique de Bên Tre et des localités côtières du delta du Mékong. La route côtière reliant les trois provinces s’étendra sur 52,5 km, avec un investissement total de 18 300 milliards de dôngs.

