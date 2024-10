Le Vietnam prêt à accueillir les entreprises mondiales de semi-conducteurs et d'intelligence artificielle

Le Vietnam est bien placé pour accueillir et coopérer avec les entreprises et les investisseurs du monde entier dans le domaine des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle (IA), a déclaré le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, lors d'un séminaire organisé le 1 er octobre à Hanoï.

Nguyên Chi Dung a souligné que le système politique stable du Vietnam et son fort engagement envers les industries de haute technologie en font une destination attrayante pour les investissements. Le pays se concentre sur la conduite de la transformation numérique, de la transition verte, de la science et de la technologie et de l'innovation pour réaliser des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité économique.

Avec une population de plus de 100 millions d'habitants et une génération de jeunes dynamiques et enthousiastes, qualifiés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, le Vietnam connaît une période démographique dorée, a ajouté Nguyên Chi Dung.

Le 21 septembre, le Premier ministre a publié une stratégie nationale pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs et un programme de développement des ressources humaines pour l'industrie jusqu'en 2030, avec des orientations jusqu'en 2050.

Le ministère du Plan et de l'Investissement (MPI) a travaillé de manière proactive avec les ministères, agences et partenaires nationaux et étrangers concernés pour améliorer la formation d'une main-d'œuvre de qualité pour les industries de l'IA et des semi-conducteurs. L'objectif est de former 50.000 ingénieurs d'ici 2030.

Jusqu'à présent, le Vietnam a déjà établi un écosystème de semi-conducteurs et d'IA à grande échelle dans la région, impliquant des acteurs majeurs tels que Google, Meta, NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel, Amkor, Hana Micron, LAM Research, Marvell, Cadence, Synopsys, Qorvo, Ampere, Infineon et de nombreuses autres entreprises de haute technologie du secteur de l'électronique.

Le pays affine progressivement ses politiques d'investissement et son cadre juridique pour créer l'environnement commercial le plus favorable aux entreprises de semi-conducteurs et d'IA. Le gouvernement va bientôt publier un décret sur la création, l'utilisation et la gestion d'un fonds de soutien à l'investissement cette année pour faciliter les investissements dans le domaine.

Un comité national de pilotage pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs, présidé par le Premier ministre, a également été créé. En outre, le Centre national d'innovation (NIC) et trois zones de haute technologie à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Dà Nang sont prêts à accueillir les investisseurs dans les semi-conducteurs avec des incitations attrayantes.

Selon le ministre, le gouvernement américain a choisi le Vietnam comme l'un des six pays au monde à rejoindre son Fonds international pour la sécurité et l'innovation technologiques (ITSI). Cette initiative fait partie de la loi CHIPS and Science, qui met l'accent sur la formation de la main-d'œuvre pour les industries des semi-conducteurs et de l'IA.

En septembre, le MPI a chargé le NIC de travailler en étroite collaboration avec le Département d’État américain et l’Université d’État de l’Arizona pour lancer un programme au Vietnam visant à former plus de 4.000 ingénieurs à l’emballage et au test de circuits intégrés d’ici la fin de 2025. En outre, le Vietnam s’associe activement au Japon, à la République de Corée, à l’Europe et à Taïwan (Chine) pour développer conjointement les ressources humaines et faire progresser les industries des semi-conducteurs et de l’IA.

Becky Fraser, vice-présidente des affaires gouvernementales mondiales chez Qualcomm, a déclaré que l’innovation de Qualcomm est axée sur le transfert de technologie et continuera de croître, en particulier dans les technologies liées à l’IA dans les appareils sur lesquels Qualcomm travaille au Vietnam.

