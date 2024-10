Les entreprises vietnamiennes et japonaises favorisent la connectivité

Le 2 octobre, des entreprises de la ville portuaire de Hai Phong et de la ville japonaise de Kitakyushu ont participé à une session de connectivité entre l'offre et la demande de technologies organisée par le Service des sciences et technologies de Hai Phong et plusieurs unités japonaises.

Photo : VNA/CVN

L'événement est une activité pour célébrer le 10e anniversaire de l'établissement de l'amitié et de la coopération entre les villes jumelles de Hai Phong et de Kitakyushu. Il visait également à aider les entreprises vietnamiennes à accéder à la technologie, à améliorer leur compétitivité, à s'intégrer profondément dans la chaîne de production et d'approvisionnement mondiale et à avoir la possibilité de devenir des unités d'externalisation de partenaires japonais.

S'exprimant lors de l'événement, Ono Hirokaru, président de l'Association commerciale de Kitakyushu, a déclaré que l'association promeut le commerce international dans la ville de Kitakyushu et les régions voisines en organisant régulièrement des séminaires, des formations et des activités de communication sur le commerce international.

Cette session de l'offre et de la demande technologique est une activité commerciale importante, apportant des avantages aux deux parties. Lors de l'événement, les entreprises japonaises ont présenté à celles vietnamiennes des produits technologiques typiques axés sur les domaines du recyclage circulaire et de l'énergie verte, de l'automatisation et des nouveaux matériaux, de la technologie de traitement et de conservation.

Le 3 octobre, des entreprises japonaises visiteront directement les entreprises vietnamiennes basées à Hai Phong pour leur fournir des conseils et un soutien.

Les entreprises japonaises se classent au troisième rang en termes de nombre de projets d'investissement à Hai Phong, au deuxième rang en termes de capital d'investissement. À la fin du premier trimestre 2024, il y avait 144 projets d'investisseurs japonais à Hai Phong, avec un capital total de près de 7,1 milliards d'USD.

VNA/CVN