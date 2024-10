Hô Chi Minh-Ville

Première exposition sur l'intérieur et la construction du Vietnam 2024

>> L’exposition internationale des machines et équipements pour les parcs d'attractions

>> Binh Duong : Expositions sur l’énergie et l’automatisation

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé conjointement par l'Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA) et l'Association de la construction et des matériaux de construction de Saigon (SACA).

Nguyên Quôc Khanh, chef du comité d'organisation de VIBE 2024, a déclaré que l'exposition réunissait 150 exposants de renom dans les secteurs de la décoration intérieure, de la construction et de la technologie, parmi lesquels figurent Nippon, Takara Standard, Vicostone, Phuc My Gia, Nhà Xinh et Bo Concept. Ces entreprises présentent leurs produits sur plus de 500 stands.

VIBE 2024, qui adopte le modèle d'exposition B2D2C (Business to Designer to Consumers), aspire à devenir la plateforme d'exposition la plus complète, rassemblant les acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement des industries de la décoration intérieure et de la construction.

Le salon se positionne également comme une plateforme d'innovation et de tendances, articulé autour de trois critères fondamentaux : Style, Intelligence et Durabilité. Les visiteurs auront ainsi accès à une gamme de produits répartis en trois catégories : ameublement élégant, solutions de construction modernes et produits technologiques avec services d’assistance.

VIBE 2024 se déroule jusqu'au 5 octobre, proposant un programme riche en activités, notamment des présentations de produits, des conférences et des ateliers. Le comité d'organisation apporte également son soutien aux exposants en leur offrant la possibilité de numériser leur espace d'exposition et de participer gratuitement à des expositions en ligne pendant une année complète sur la plateforme HOPEFAIRS.COM. Cette initiative vise à faciliter l'accès des participants à une clientèle internationale.

VNA/CVN