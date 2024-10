Les exportations de fruits et légumes avoisinent l’objectif de sept milliards d'USD

Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MARD), le secteur devrait réaliser 4,63 milliards d'USD de chiffre d’affaires à l’exportation entre janvier et août, marquant une augmentation de plus de 30% en glissement annuel.

Le Vietnam est actuellement bien placé pour accélérer la croissance de ses exportations. Un coup de pouce récent est venu de la signature de deux protocoles clés entre le MARD et l’Administration générale des douanes de Chine (GACC). Ces accords définissent les exigences en matière de quarantaine végétale et de sécurité alimentaire pour les expéditions de durians congelés et de noix de coco fraîches du Vietnam vers la Chine, l’exportation de ces deux produits devant connaître un essor grâce à l’exploitation du vaste marché chinois.

Nguyên Dinh Tùng, PDG de VINA T&T Import Export Service Trading Co. Ltd, a déclaré que la société exportait déjà des noix de coco fraîches vers des marchés comme les États-Unis et le Japon. Les fruits approuvés pour entrer sur le marché chinois ouvrent de grandes opportunités à VINA T&T pour augmenter encore ses revenus.

En plus des noix de coco, les bananes et les mangues du Vietnam captent également une part importante du marché chinois. Selon les données de la GACC, au premier semestre 2024, le Vietnam est devenu le plus grand fournisseur de bananes de la Chine, exportant près de 420.000 tonnes, soit une augmentation annuelle de 18,5% et représentant près de la moitié des importations totales de bananes de la Chine. Le premier est également le premier exportateur de mangues du second, représentant plus de 50% de ses importations de mangues.

Au-delà de la Chine, les fruits et légumes vietnamiens font des percées significatives sur des marchés clés comme les États-Unis, la République de Corée et les pays de l’ASEAN. Au cours des huit derniers mois, son chiffre d’affaires à l’exportation vers la plupart des principaux marchés a affiché une croissance prometteuse. Notamment, depuis début août, les pomelos frais vietnamiens ont obtenu l’autorisation d’exporter vers la République de Corée.

L’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce a noté que le secteur avait des opportunités pratiques de croissance des exportations dans les mois restants de l’année. Le Vietnam bénéficie d’un approvisionnement en durians toute l’année, tandis que la Thaïlande et la Malaisie approchent de la fin de leur saison de durian. Cependant, parallèlement à ces conditions favorables, le secteur doit se concentrer sur l’amélioration de la qualité des produits, notamment en s’attaquant aux résidus de pesticides et à la contamination par les métaux lourds.

L’Association vietnamienne des fruits et légumes prévoit que les revenus des expéditions à l’étranger de fruits et légumes transformés pourraient atteindre 1,4 milliard d'USD cette année, le plus haut niveau jamais enregistré. Cela contribue non seulement de manière significative à la valeur globale des exportations du secteur, mais atténue également la pression sur les ventes de produits frais pendant les périodes de pointe des récoltes.

