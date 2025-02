Opportunité de développement dans la rationalisation de l'appareil politique

Dans une récente interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Sydney à l'occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-2025), Carl Thayer a reconnu le défunt leader du Parti pour sa direction réussie du PCV, supervisant une croissance économique soutenue de 5,5% en moyenne de 2011 à 2023, sauf pendant la pandémie de COVID-19. Il a également souligné le leadership de Nguyên Phu Trong dans la lutte contre la corruption et d’autres phénomènes négatifs, la promotion de la construction du Parti, la lutte contre la pandémie et la reconnaissance mondiale du rôle du PCV dans les affaires étrangères.

La campagne anti-corruption du feu secrétaire général Nguyên Phu Trong a réalisé des progrès mesurables, faisant passer le score du Vietnam sur l’indice de perception de la corruption de Transparency International de 2,9 en 2011 à 41 en 2023. L’indice de perception de la corruption classe plus de 180 pays sur une échelle allant de 0 (très corrompu) à 100 très propre. Le Vietnam est passé de la 112e à la 83e place entre 2011 et 2023.

Selon l’universitaire australien, la campagne contre la corruption est une condition nécessaire mais pas suffisante pour atteindre les objectifs de développement du Vietnam.

Poursuivre la lutte anti-corruption

Le Vietnam doit poursuivre la lutte contre la corruption, mais il faut faire autre chose. Le Vietnam doit rationaliser l’appareil d’État afin de faciliter la modernisation de ses moyens de production pour tirer parti de la quatrième révolution industrielle, comme l’innovation technologique, la numérisation, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique, a déclaré Carl Thayer.

Photo : VNA/CVN

Le PCV a identifié que le Vietnam est sur le point d’entrer dans une nouvelle ère de croissance. En ce qui concerne les objectifs que le Vietnam s’est fixés pour 2030 et 2045, il a déclaré que ces objectifs sont nécessaires pour empêcher le Vietnam de tomber dans les pièges des revenus moyens, ajoutant que les facteurs qui ont conduit à la croissance actuelle du Vietnam, comme la fabrication à forte intensité de main-d’œuvre, ne suffisent plus à augmenter les revenus et la productivité.

Selon Carl Thayer, la campagne en cours pour rationaliser l’appareil d’État offre au Vietnam l’opportunité de développer la capacité nécessaire pour passer à une production à forte intensité technologique. Ce changement pourrait favoriser la croissance de la classe moyenne et stimuler la consommation intérieure.

Le Vietnam a le potentiel de devenir un acteur fiable dans la chaîne d’approvisionnement mondiale pour les produits de haute technologie comme les puces informatiques, les panneaux solaires et les véhicules électriques, a suggéré Thayer. Il a recommandé de tirer parti du réseau croissant de partenariats stratégiques du pays pour y parvenir.

Citant les innombrables défis auxquels le Vietnam est confronté, tels que surmonter la résistance bureaucratique au changement, réformer ses structures bureaucratiques et trouver des investissements étrangers pour mettre à niveau les ressources humaines pour la nouvelle ère technologique, Carl Thayer a recommandé de développer une main-d'œuvre hautement qualifiée et experte en technologie ; de développer des chaînes de valeur nationales bien intégrées ; d'approfondir de manière proactive l'intégration commerciale régionale ; de passer d'une production à forte intensité de main-d'œuvre à une production à forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique ; et de réduire la fabrication à forte intensité de carbone à une production à faible émission de carbone.

VNA/CVN