Les Vietnamiens au Cambodge misent sur le futur développement du Vietnam

À l'occasion du 95 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2025), Trân Van Nam, président de la branche provinciale de Preah Sihanouk de l'Association Khmer-Vietnam (KVA) au Cambodge, a exprimé son espoir dans la mise en œuvre rigoureuse de la lutte contre la corruption ainsi que dans la politique de réforme et de rationalisation de la structure organisationnelle du système politique au Vietnam, estimant que ces efforts contribueront au succès du pays.

Âgé de 76 ans et ayant vécu près de 40 ans au Cambodge, Trân Van Nam a confié, lors d’une interview avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), que les Vietnamiens d’outre-mer, comme lui, suivaient de près la situation au Vietnam. Son plus grand souhait est de voir son pays natal se développer avec vigueur et élever son statut sur la scène internationale. Pour y parvenir, il a estimé que le Vietnam devait poursuivre avec persévérance sa politique de Renouveau.

Le Parti communiste du Vietnam (PCV) considère que le pays se trouve à l’aube d’une nouvelle ère - une ère de progrès national, avec pour objectif de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Selon lui, ces ambitions fixées par le Parti et l’État sont tout à fait réalisables grâce aux efforts de l’ensemble du système politique et au soutien du peuple.

Il a également exprimé l’espoir que le Vietnam et le Cambodge concluraient des accords bénéfiques à long terme pour les deux parties, notamment en ce qui concerne les conditions de vie et le statut juridique des Vietnamiens résidant au Cambodge.

