Réformes structurelles et innovation pour favoriser le développement durable

L'indice de confiance des entreprises (BCI) publié par la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a atteint un niveau record en deux ans, passant de 46,3% au quatrième trimestre 2023 à 61,8% à la même période en 2024. Cette hausse significative reflète un climat des affaires de plus en plus favorable pour les investisseurs européens au Vietnam.

Bruno Jaspaert, président d'EuroCham Vietnam, s'entretient avec l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) sur les facteurs clés qui stimulent la confiance des entreprises européennes et fournit des recommandations au Vietnam pour qu'il saisisse les opportunités et relève les défis afin de favoriser le développement durable à l'avenir.

Selon Bruno Jaspaert, le Vietnam continue de se démarquer comme une destination très attractive pour les investisseurs étrangers, notamment européens. Le dernier rapport d'EuroCham révèle que que 75% des chefs d'entreprise interrogés considèrent le Vietnam comme un choix idéal pour les projets d'investissement. "Cela indique une amélioration du climat des affaires", déclare Bruno Jaspaert.

Facteurs clés

Selon le président d’EuroCham, les facteurs clés qui expliquent ce sentiment sont les politiques favorables telles que les incitations fiscales, le soutien aux grands investisseurs, la promotion des petites et moyennes entreprises (PME) dans les zones industrielles et l’investissement dans la formation de la main-d’œuvre.

Il ajoute que le Vietnam offre également une rentabilité exceptionnelle, avec des coûts fonciers et énergétiques environ 25% inférieurs à ceux de la Chine, ainsi qu’une main-d’œuvre compétitive et abondante, même si combler les lacunes en matière de compétences reste essentiel.

En outre, le gouvernement vietnamien est l’un des plus favorables aux investisseurs au monde, offrant des mesures accessibles et rapides. Ces facteurs combinés ont consolidé la position du Vietnam en tant que pôle prometteur et stratégique pour les investissements européens, affirme Bruno Jaspaert.

Malgré ces atouts notables, Bruno Jaspaert suggère que le Vietnam peut s’améliorer dans plusieurs domaines. En particulier, l’établissement d’un cadre juridique clair et cohérent est crucial, car certaines réglementations restent ambiguës ou incohérentes, ce qui pose des problèmes pour la création d’entreprises et l’accès aux énergies renouvelables.

Un autre sujet de préoccupation est la complexité des procédures douanières avec des formalités administratives lourdes qui compliquent les activités d’import-export à grande échelle. En outre, le chevauchement des responsabilités entre les différentes agences gouvernementales peut nuire à l’efficacité des activités commerciales et des investissements.

Mesures à prendre

Pour relever ces défis, Bruno Jaspaert recommande au Vietnam de se concentrer sur la rationalisation des réglementations, l’amélioration de la clarté des procédures administratives et l’amélioration de l’efficacité des douanes, ainsi que de tirer parti des remaniements ministériels et d’approfondir la collaboration avec les partenaires européens pour libérer le potentiel.

Partageant ses points de vue sur les opportunités et les défis du Vietnam dans la construction d’une économie indépendante et autonome avec une intégration internationale complète et profonde, Bruno Jaspaert déclare que le Vietnam a fait preuve d’une résilience économique impressionnante, atteignant une croissance du PIB de plus de 7% en 2024, dépassant les attentes malgré les défis mondiaux et les catastrophes naturelles, en particulier le typhon Yagi - la tempête la plus forte à avoir frappé le Vietnam depuis trois décennies.

Le pays a également activement promu l’intégration mondiale par le biais de l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et des politiques d’investissement direct étranger (IDE), ouvrant des voies d’expansion du marché et d’innovation. En outre, la durabilité et la transformation numérique sont de plus en plus considérées comme des domaines clés pour une croissance inclusive et à long terme.

Cependant, selon Bruno Jaspaert, des défis restent à l’horizon. Les pressions inflationnistes, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les incertitudes géopolitiques représentent des risques importants pour la stabilité économique. En outre, les défis réglementaires et les obstacles administratifs, comme le souligne l’indice de confiance des entreprises EuroCham (BCI), continuent de compliquer les opérations commerciales et d’entraver l’efficacité.

Pour relever ces défis et optimiser les opportunités, Bruno Jaspaert recommande au Vietnam de donner la priorité à l’amélioration de la transparence réglementaire, à la promotion des réformes structurelles et à l’adoption de l’innovation verte et numérique pour un développement durable à long terme. Le pays devrait également équilibrer des objectifs de croissance ambitieux avec l’inclusion environnementale et sociale, ajoute-t-il.

