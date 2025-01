Un expert du WEF confiant en la transition du Vietnam vers une "nouvelle ère"

À l'approche de la participation de la délégation vietnamienne, conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la rencontre annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information à Genève a interviewé Joo-Ok Lee, responsable de l'agenda régional pour l'Asie-Pacifique au WEF, sur les contributions du Vietnam aux mécanismes multilatéraux et son ambition de parvenir à une "nouvelle ère" .

Selon Joo-Ok Lee, le monde entre dans une nouvelle ère, c'est pourquoi la rencontre de cette année a pour thème "Collaboration à l'ère de l'intelligence artificielle". Il a souligné l'importance d'anticiper l'impact des nouvelles technologies et d'en tirer parti pour promouvoir la croissance économique.

Joo-Ok Lee a salué les efforts du Vietnam en matière de coopération multilatérale, qui sont essentiels pour deux raisons. Premièrement, dans un contexte de développement de l'économie numérique, les accords multilatéraux offrent au Vietnam une position avantageuse. Deuxièmement, les technologies émergentes ont tendance à favoriser les adopteurs audacieux et précoces. De ce point de vue, les mesures proactives et efficaces du Vietnam sont évidentes, comme en témoignent les données récemment publiées à Hanoï mettant en évidence la croissance économique remarquable du pays.

Alors que le Vietnam envisage une nouvelle ère et le statut de pays à revenu élevé d'ici 2045, Joo-Ok Lee a recommandé au Vietnam de s'approprier les nouvelles technologies, de se transformer et de mieux former sa main-d'œuvre. Il a estimé que le Vietnam était sur la bonne voie, se dotant des outils nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

L'expert du WEF s'est réjoui de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au WEF, soulignant que la présence des dirigeants de haut rang renforce la confiance et la coopération internationale. Le WEF se prépare activement pour garantir que ce voyage de travail apportera des résultats significatifs, notamment en élargissant les réseaux d'investissement, en construisant des partenariats et en consolidant la position du Vietnam sur la scène internationale.

