95 ans de la fondation du PCV : une grande opportunité pour une nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Rome, Stefano Bonilauri a souligné que la fondation du PCV en 1930 a marqué un tournant dans la lutte pour l'indépendance, la liberté et la prospérité du peuple vietnamien. Sous la direction de la pensée du Président Hô Chi Minh et des principes marxistes-léninistes, le PCV a uni toute la nation, poussant les efforts vers la libération nationale et la prospérité.

Il a souligné que le leadership du PCV a été crucial à travers les moments clés de l'histoire du Vietnam, de la victoire de la Révolution d'août en 1945 à la réunification du pays en 1975. Depuis la mise en œuvre du Renouveau en 1986, le PCV a fait preuve de vision à long terme, favorisant la modernisation et l'amélioration des conditions de vie des habitants et propulsant le pays d'une économie sous-développée à une économie reconnue mondialement.

Le PCV a continué à se concentrer sur la résolution de défis tels que la corruption et l'inefficacité, avec des réformes en cours pour rationaliser l’appareil organisationnel et améliorer la transparence. Avec des objectifs à long terme fixés pour 2030 et 2045, le Vietnam vise à atteindre le statut de pays un pays à revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et à revenu élevé d'ici 2045. Ces objectifs s'alignent sur la vision plus large du Parti visant à renforcer la position mondiale du Vietnam, à améliorer la qualité de vie de ses citoyens, a déclaré l'expert italien.

La main-d'œuvre jeune du Vietnam, la transformation numérique croissante et le fort potentiel agricole et industriel sont autant de facteurs favorables au développement du Vietnam dans la nouvelle ère, malgré des défis tels que le changement climatique et l'instabilité mondiale. Néanmoins, Stefano Bonilauri a noté que sous la direction du PCV, le Vietnam est bien préparé pour relever ces défis et construire un avenir prospère.

VNA/CVN