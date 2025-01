La réputation du Vietnam s'améliore de plus en plus, selon un universitaire lao

S'adressant aux correspondants de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane, Kheuamixay a décrit le sixième Congrès national du PCV comme un événement pivot qui a joué un rôle décisif dans le développement national. Depuis lors, le peuple vietnamien est entré dans une nouvelle ère de développement. Cela a marqué le début de réformes globales adaptées aux réalités uniques du Vietnam et alignées sur les tendances mondiales de développement.

Depuis 1986, le Vietnam a connu une transformation remarquable. D’une économie pauvre et sous-développée fonctionnant selon un mécanisme de planification centralisée, fortement dépendante de l’extraction des ressources, d’une main-d’œuvre à bas coût et de l’aide extérieure, le Vietnam est devenu une économie de marché à orientation socialiste. Cette transition a conduit à des réalisations historiques, élevant le rang, le potentiel et la réputation internationale du pays.

Aujourd’hui, le Produit intérieur brut (PIB) actuel du Vietnam dépasse 430 milliards d'USD, avec un revenu moyen par habitant dépassant 4.300 USD par an, un jalon de croissance sans précédent pour la nation.

Les experts affirment que l’économie vietnamienne a décuplé depuis les premiers jours du renouveau. Ils prévoient que d’ici 2025, le PIB du Vietnam atteindra environ 500 milliards d'USD, ce qui le positionnera comme la quatrième plus grande économie de l’ASEAN et la 32e au niveau mondial. Avec un PIB par habitant qui devrait approcher les 5.000 USD, le Vietnam est sur le point de rejoindre les rangs des pays en développement à revenu intermédiaire supérieur, posant ainsi une base solide pour des progrès continus.

Au-delà de la croissance économique, le Vietnam a relevé avec efficacité les défis socio-économiques pour améliorer la vie de ses citoyens, devenant ainsi un modèle pour d'autres nations.

Les efforts diplomatiques du Vietnam ont également été remarquables sur la scène internationale. Passant d'un état d'isolement et d'embargo, le pays a ouvert ses portes, poursuivant une politique étrangère cohérente d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement tout en adoptant la diversification et le multilatéralisme. Le Vietnam s'est intégré de manière proactive et globale dans la scène mondiale, s'affirmant comme un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale pour les intérêts nationaux sur la base du respect de la Charte des Nations unies, du droit international et d'une coopération égale et mutuellement bénéfique.

Le Vietnam a jusqu'à présent établi des relations diplomatiques avec 194 pays et entretenu des liens économiques, commerciaux et d'investissement avec plus de 230 économies. En tant que 20e économie commerciale mondiale et participant à de nombreuses organisations économiques internationales et accords de libre-échange, le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les investisseurs étrangers, stimulant considérablement la croissance économique dans divers secteurs, créant de nombreux emplois et générant des revenus substantiels pour le budget de l'État. L'intégration économique mondiale a également favorisé une coopération et une intégration plus approfondies dans les domaines de l'éducation, des sciences et technologies, de la culture, de la protection de l'environnement, de la défense et de la sécurité nationales.

Selon le directeur adjoint, quels que soient les changements mondiaux et régionaux, le Laos et le Vietnam continuent d'être des amis et de bons partenaires, unis par une histoire commune et une tradition de solidarité. Les deux nations se sont mutuellement soutenues de tout cœur, se tenant côte à côte dans la lutte contre des ennemis communs, partageant à la fois les difficultés et les triomphes.

Ce lien n'est pas né du hasard mais a été nourri par des générations de dirigeants et de combattants révolutionnaires des deux pays qui ont sacrifié leur sueur, leur sang et leurs larmes. Ce lien profond a été célébré à travers la littérature, la poésie, les chansons et les dictons, soulignant tous la profondeur et la nature durable de la relation bilatérale, a-t-il déclaré.

Il a appelé les jeunes générations laotiennes et vietnamiennes à enrichir davantage leurs connaissances par des activités d'apprentissage et d'échange, en veillant à ce qu'elles poursuivent la mission de solidarité indissociable entre les deux nations.

Les générations plus âgées doivent assumer la responsabilité d'éduquer leur progéniture pour qu'elle comprenne la véritable essence de la relation Laos-Vietnam. Cette mission est un devoir partagé par les deux pays qui nécessite des efforts continus, a-t-il déclaré.

Reconnaissant sa responsabilité de transmettre ces connaissances aux étudiants de son académie, Kheuamixay a révélé que la NAPPA travaille en étroite collaboration avec l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam pour traduire les œuvres complètes du président Ho Chi Minh du vietnamien au lao.

En tant que lieu de formation pour les hauts responsables politiques, il a déclaré que la NAPPA continuerait d'intégrer le contenu des œuvres complètes de Hô Chi Minh dans son programme, a-t-il déclaré, s'engageant à collaborer davantage avec la HCMA pour créer des cours sur les pensées Hô Chi Minh et de Kaysone Phomvihane, en les intégrant dans les programmes des deux académies.

VNA/CVN