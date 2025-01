L’Irlande et le Vietnam franchissent une "étape historique" dans leurs relations

Dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la diplomate irlandaise parle de l’expansion des partenariats économiques, de l’essor des échanges éducatifs et du développement des liens culturels entre les deux nations à l’approche de leur 30e anniversaire de relations diplomatiques.

Quelles sont, selon vous, les réalisations diplomatiques les plus importantes dans les relations bilatérales en 2024 ?

Le point culminant diplomatique de 2024 a certainement été la visite d’État du secrétaire général du Parti (et alors président) Tô Lâm en Irlande en octobre, que j’ai eu l’honneur d’accompagner. Il s’agissait de la première visite d’État d’un chef d’État vietnamien dans notre pays, elle a donc marqué une étape importante dans nos relations bilatérales. Notre président Michael D Higgins garde de très bons souvenirs de sa visite au Vietnam en 2016. Le fait qu’il ait pu accueillir le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Irlande a rendu cette visite particulièrement spéciale.

Cette visite a été un grand succès et a été productive. Un certain nombre d’accords ont été conclus entre nos deux pays. Il s’agit notamment d’un partenariat stratégique sectoriel dans l’enseignement supérieur ainsi que de plusieurs protocoles d’accord dans d’autres domaines d’intérêt commun, tels que le commerce et l’agriculture.

Au cours de la visite, la décision d’établir une ambassade vietnamienne résidente à Dublin a été annoncée. Ce sera un atout précieux, en particulier pour la communauté vietnamienne vivant en Irlande, et nous attendons avec impatience son ouverture officielle dans un avenir proche.

L’ambassade d’Irlande se réjouit de poursuivre le succès de cette visite d’État, en particulier à l’approche d’une autre étape importante, qui aura lieu en 2026, lorsque nous célébrerons le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Irlande et le Vietnam.

Les deux pays ont développé des liens économiques plus forts ces dernières années. Pourriez-vous nous en dire plus sur certaines des opportunités clés qui ont émergé entre nos deux pays au cours de l’année écoulée ? Quels secteurs présentent les potentiels les plus prometteurs pour une collaboration économique bilatérale ?

Le renforcement et le développement des liens économiques entre l’Irlande et le Vietnam constituent un domaine important du travail de l’ambassade, notamment dans le cadre de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam.

En octobre, la visite d’État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reflété les liens commerciaux croissants entre nos deux pays. Par exemple, l’Irlande est un leader mondial dans le domaine des biotechnologies et des produits pharmaceutiques, et le secrétaire général du Parti a rendu visite à l’Institut national irlandais de recherche et de formation en bioprocédés pour en être témoin.

Il a également assisté à un forum des affaires Irlande - Vietnam, où il a rencontré quinze entreprises irlandaises faisant actuellement des affaires avec le Vietnam et a assisté à la signature d’accords de coopération dans les domaines de l’éducation, de l’IA et de la transformation numérique, et de l’aviation. Ce sont tous des domaines dans lesquels l’Irlande a une force particulière et un potentiel important de coopération bilatérale, sur lequel nous allons nous appuyer au cours des prochaines années.

Peu de temps après la visite d’État, nous avons accueilli une mission commerciale irlandaise au Vietnam, soutenue par Bord Bia, l’Irish Food Board. Un ministre du ministère irlandais de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Marine a dirigé cette visite visant à faire connaître l’Irlande comme une source d’aliments et de boissons durables et de haute qualité, en particulier nos produits laitiers mondialement connus.

Au-delà des liens économiques et diplomatiques, comment les échanges culturels et éducatifs entre l’Irlande et le Vietnam ont-ils progressé ?

L’Irlande accorde une grande importance à l’éducation et est reconnue pour ses universités et ses établissements d’enseignement supérieur de grande qualité. En 2024, nous avons célébré les 50 ans du programme Ireland Fellows, qui offre des bourses aux étudiants pour qu’ils puissent entreprendre des masters entièrement financés en Irlande. Chaque année, les étudiants vietnamiens qui ont obtenu ces bourses reviennent au Vietnam avec une éducation et une expérience de qualité, et un lien à vie avec l’Irlande.

Nous travaillons en étroite collaboration pour développer les liens entre les établissements d’enseignement irlandais et vietnamiens, notamment par des activités de renforcement des capacités et des échanges entre universités. Le partenariat stratégique sectoriel signé entre l’Irlande et le Vietnam lors de la visite d’État constitue une excellente base sur laquelle développer davantage ces liens au cours des prochaines années.

Sur le plan culturel, en 2024, l’ambassade a participé à un certain nombre d’événements visant à accroître la notoriété de l’Irlande et de sa culture au Vietnam. Par exemple, nous avons soutenu le lancement d’une traduction vietnamienne d’un roman de la célèbre auteure irlandaise Sally Rooney et projeté The Quiet Girl (An Cailín Ciúin), un film en langue irlandaise nominé aux Oscars, à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville dans le cadre du Festival du film européen.

À l’occasion de la fête du Têt au Vietnam, quel est le message que vous souhaitez adresser au peuple vietnamien ?

Je sais que la fête du Têt est une période très spéciale au Vietnam. C’est un bon moment pour réfléchir et exprimer notre appréciation pour les choses de la vie pour lesquelles nous sommes reconnaissants. C’est un plaisir pour moi de passer les fêtes de fin d’année avec ma famille, en profitant des traditions et des célébrations locales. Je suis née l’année du Serpent et j’espère donc que ce sera une année propice !

Je souhaite aux amis et partenaires de l’ambassade d’Irlande une très bonne année, une bonne santé et une grande prospérité.

Chúc mừng năm mới !

VNA/CVN