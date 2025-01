Un expert australien souligne le rôle clé du Parti communiste du Vietnam

Les efforts du PCV pour rationaliser et optimiser la structure organisationnelle du gouvernement témoignent d'une approche audacieuse visant à améliorer l’efficacité administrative et promouvoir un système administratif flexible, a-t-il affirmé.

Ce processus d’innovation pose des bases solides pour un engagement international plus approfondi. Les réformes soutiendront un environnement commercial stable et prévisible, essentiel pour attirer des investissements étrangers de qualité et promouvoir la coopération bilatérale et régionale.

Selon l'expert Layton Pike, la lutte contre la corruption et la rationalisation de la structure organisationnelle du gouvernement contribuent à faire du Vietnam une économie plus compétitive dans la région.

Le Vietnam entre dans une ère de croissance transformationnelle avec des objectifs ambitieux de modernisation économique, de transformation numérique et de développement durable. Le Parti communiste vietnamien a défini une vision visant à transformer le pays en une économie à revenu élevé d’ici 2045, en mettant l’accent sur l’innovation et le développement des ressources humaines.

La modernisation économique, pierre angulaire de cette vision, comprend une transition vers des industries à haute valeur ajoutée et une économie du savoir. Cela créera d’importantes opportunités de coopération internationale dans des domaines tels que la fabrication de pointe, le transfert de technologie et l’éducation.

L’engagement du Vietnam en faveur du développement durable est tout aussi important, notamment son engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cet objectif ambitieux ouvre la voie à une coopération dans les domaines des énergies renouvelables, des technologies vertes et de l’agriculture durable, où l’expertise australienne est étroitement liée aux priorités du Vietnam.

Cependant, l'expert Layton Pike a déclaré que le Vietnam était encore confronté à de nombreux défis : l’instabilité économique, les besoins en infrastructures et la préparation de la main-d’œuvre.

Un partenariat avec l’Australie pourrait aider le Vietnam à surmonter ces défis, à assurer la réalisation de ses objectifs à long terme et à promouvoir des relations bilatérales plus étroites, a-t-il affirmé.

VNA/CVN