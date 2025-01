Le Vietnam et son aspiration à s’élancer dans la nouvelle ère

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2025 et du 95 e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA). Il a abordé notamment les objectifs du pays pour 2030-2045 et la rationalisation de l’appareil politique.

Monsieur le secrétaire général, en cette période où les Vietnamiens accueillent le nouveau printemps et célèbrent le 95e anniversaire de la fondation du PCV, pourriez-vous nous partager les atouts et opportunités permettant au pays d’entrer dans une nouvelle ère, celle de l’essor de la nation ?

Après 95 ans sous la direction du PCV, le peuple vietnamien a réalisé de glorieux exploits, en traversant deux ères : la lutte pour l’indépendance nationale et l’édification du socialisme (1930-1975) ; la réunification et le renouveau (1975-2025). Et aujourd’hui, nous entrons dans l’ère de l’essor de la nation, qui commencera par un événement majeur : le XIVe Congrès national du PCV.

Il s’agit d’une ère de percée et de développement accéléré sous la direction du Parti, pour bâtir avec succès un Vietnam socialiste puissant, démocratique, équitable, civilisé, prospère et heureux ; un Vietnam capable de rattraper les puissances du monde et de se tenir solidement à leurs côtés. La priorité primordiale de la nouvelle ère est de mener à bien les objectifs stratégiques fixés pour 2030 visant à faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. En 2045, il deviendra un pays socialiste développé à revenu élevé où chaque citoyen jouira d’un progrès intégral et d’une vie prospère, libre, heureuse et civilisée.

Le début de cette nouvelle ère est le XIVe Congrès national du Parti, qui marquera l’achèvement brillant de 40 ans de Dôi moi (Renouveau) avec de grandes réalisations. D’un pays pauvre, le Vietnam s’est transformé en un pays en développement à revenu intermédiaire, s’intégrant profondément et largement dans la politique mondiale, l’économie globale et la civilisation humaine. Il assume de nombreuses responsabilités internationales, valorise son rôle actif au sein d’importants organisations et forums multilatéraux. Son indépendance, sa souveraineté, son unité nationale et son intégrité territoriale sont solidement maintenues, les intérêts de la nation et du peuple garantis.

En 2023, la taille de son économie a été multipliée par 96 par rapport à 1986 (année de lancement de la politique de Renouveau). Le Vietnam figure parmi les 40 plus grandes économies mondiales et les 20 économies de premier plan en termes de commerce et d’attraction des investissements étrangers. Il entretient des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires à travers les cinq continents, et établit des partenariats de coopération stratégique et des partenariats stratégiques globaux avec toutes les puissances du monde.

Les conditions de vie de ses 105 millions d’habitants se sont considérablement améliorées, avec une forte réduction du taux de pauvreté. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été atteints en avance. Le potentiel politique, économique, culturel, social, scientifique et technologique, de défense et de sécurité est constamment renforcé.

D’ici 2030 est une période stratégique et d’accélération de la révolution vietnamienne pour atteindre les objectifs stratégiques des 100 ans sous la direction du Parti (créé le 3 février 1930), et poser des bases solides pour atteindre les objectifs des 100 ans de la fondation du pays (1945-2045). L’important pour nous est d’optimaliser la force de la grande unité nationale, les efforts et la haute détermination de l’ensemble du Parti, du peuple, de l’armée ainsi que de tout le système politique, en vue de concrétiser les aspirations au décollage du pays.

Le pays se trouve à un nouveau tournant historique, exigeant une réforme profonde des méthodes de leadership du Parti. D’après vous, quelles sont les tâches clés pour continuer de renforcer ses capacités de direction et de gouvernance, assurant son rôle de grand leader pour faire avancer fortement notre nation ?

Au cours de son processus de direction de la Révolution, notre Parti ne cesse d’étudier, de développer, de compléter et de perfectionner ses méthodes afin de renforcer ainsi ses capacités de leadership et de gouvernance. Alors que le pays se trouve à un nouveau moment historique, il est impératif pour le PCV de réformer davantage son mode de direction et d’élever ses capacités pour continuer à faire progresser le pays.

D’abord, nous devrons unifier notre conscience et mettre en œuvre de manière créative les méthodes de leadership et de gouvernance du PCV dans le nouveau contexte, sans les relâcher. Cela requiert un renouveau et une rationalisation de l’appareil politique pour le rendre plus concentré, simple, puissant, efficient, performant et efficace. Il s’agit d’une exigence urgente qui doit être mise en œuvre de manière rapide et radicale, scientifique et humaine, du niveau central au local avec pour devise “les organes centraux donnent l’exemple, les localités y répondent”.

Dans ce sens, il faut se concentrer sur la rationalisation de l’appareil et de l’organisation des organes du Parti pour qu’ils soient réellement le noyau intellectuel, “l’état-major général” et le pionnier dirigeant des institutions étatiques. Les organismes consultatifs du Parti doivent être véritablement rationalisés, leur personnel doivent posséder de bonnes qualités politiques, capacités, compétences professionnelles et un sens aigu des responsabilités. Pour renouveler les méthodes de direction du Parti, il faut rénover fortement l’élaboration, la promulgation et la mise en œuvre de ses résolutions ; faire de ses organisations de base et de ses (individus) membres les vraies “cellules”.

Les résolutions des organisations du Parti du niveau central au local doivent être concises, claires, compréhensibles, faisables, convenables à la réalité et faciles à appliquer, définissant précisément les exigences, les missions et les voies de développement du pays, de chaque localité, ministère et secteur. En outre, le travail de contrôle et de supervision doit continuer de se renouveler, afin de garantir que les résolutions du Parti soient bien mises en pratique et que l’appareil du Parti et de l’État fonctionne de manière efficace et performante.

Le Parti doit accélérer la transformation numérique dans ses activités pour améliorer leur efficacité, servant activement le travail de protection de la politique interne et d’édification d’un Parti propre et puissant.

Récemment, le Politburo a raffermi le Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Pourriez-vous expliquer comment ce combat est déployé de manière drastique et synchronisée afin de continuer à bâtir un Parti puissant ?

En réalité, le gaspillage est régulièrement observé, sous différentes formes, causant de graves conséquences. Le prévenir et le combattre est une bataille contre un “ennemi intérieur” difficile et complexe, équivalent à la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Face à la nécessité d’intensifier la mobilisation de ressources et de réveiller la force du peuple pour édifier et développer le pays, le 29 octobre 2024, le Politburo a publié la décision N°192 pour confier la mission de lutte contre le gaspillage à l’existant Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. L’accent sera mis sur le combat contre le gaspillage dans la gestion et l’utilisation des finances et biens publics avant d’atteindre une conscience sociale totale dans la pratique des économies et la lutte contre le gaspillage.

Dans les temps à venir, il faut renforcer la sensibilisation sur la signification, l’importance et la responsabilité de pratiquer les économies et de lutter contre le gaspillage au sein des cadres, membres du Parti et travailleurs, pour élever leur conscience et leur responsabilité en la matière, avec tout d’abord la responsabilité de donner l’exemple des dirigeants de chaque organisme des secteurs public et privé. Pratiquer les économies et lutter contre le gaspillage doivent être traduits clairement en engagements, plans et objectifs concrets, et menés régulièrement, de manière exhaustive à travers des mouvements d’émulation au sein du Parti, du peuple et de l’armée.

Parallèlement, il est nécessaire de perfectionner les réglementations pour sanctionner sévèrement les individus et les collectivités ayant des actes et des comportements entraînant les pertes et le gaspillage de biens publics selon l’esprit “traiter un cas pour avertir une région, un secteur entier”.

Il nous faut bâtir une culture d’intégrité, sans corruption et gaspillage, ni pratiques malsaines parmi les cadres, les membres du Parti et la population et puis la répandre dans toute la société ; promouvoir l’application des technologies, la transition numérique, la réforme administrative et traiter efficacement les phénomènes de donner de la tablature aux citoyens et entreprises.

En 2025, se tiendront les Congrès des Comités du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du PCV. Avez-vous des remarques pour les activités de préparatifs et d’organisation de ces réunions ?

Les Congrès des Comités du Parti à tous les niveaux pour le mandat 2025-2030 seront des rassemblements politiques importants, et le XIVe Congrès national du PCV constituera un jalon important de la voie du développement de notre pays et de notre nation. Pour préparer et tenir ces congrès, deux tâches cruciales doivent être menées : la rédaction des documents et la préparation du personnel en respectant l’esprit de la Directive No35 du 14 juin 2024 du Politburo.

Les documents présentés au congrès doivent véritablement être de grande qualité, fruit de l’intelligence collective, servir de base pour orienter les autres documents et de “lumière directrice” pour les missions à mener pour le mandat du congrès et dans les années à suivre.

Dans l’élaboration des textes, notamment ceux du XIVe Congrès national du Parti, nous devons continuer à intégrer profondément les idées directrices de feu le secrétaire général Nguyên Phú Trong, en particulier trois principes fondamentaux : rester fidèle et innover ; hériter et développer ; combiner harmonieusement théorie et pratique, recherche théorique et synthèse des pratiques avec des orientations politiques.

Le contenu des documents doit évaluer les résultats et les réalisations obtenus durant le XIIIe exercice et pendant 40 années de Dôi moi, en identifiant leurs causes et tirant les leçons. Il est particulièrement essentiel d’identifier de nouvelles méthodes, politiques et mesures pertinentes et convenables à la réalité qui nécessitent d’être mises en œuvre ou d’être complétées et rajoutées.

Pour chaque congrès, la question du personnel joue un rôle très important, étant “l’élément clé des éléments clés”. Par conséquent, elle doit être préparée avec soin et prudence. Les cadres sélectionnés doivent être véritablement exemplaires et exceptionnels, dotés de bravoure, de qualité, d’intelligence, de compétences en leadership et d’un niveau d’expertise adéquat. Ils doivent jouir d’une grande crédibilité auprès du peuple et du Parti, afin de pouvoir résoudre des questions stratégiques.

Ces cadres doivent faire preuve d’un esprit combatif, d’une discipline élevée, être étroitement liés au peuple et capables de renforcer l’unité et la cohésion au sein du Parti et du peuple. Ils doivent être à la hauteur pour diriger le pays dans une nouvelle phase de développement.

Le nouveau printemps arrive et nous apporte de nouvelles aspirations. Quel message souhaitez-vous adresser aux compatriotes, aux soldats, à la diaspora vietnamienne à l’étranger, ainsi qu’à nos amis internationaux ?

En 2025, nous nous mobiliserons pour accomplir les objectifs définis par la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, célébrer le 95e anniversaire de la fondation du Parti (3 février), le 50e de la libération du Sud et de la réunification du pays (30 avril) ; le 135e de la naissance du Président Hô Chí Minh (19 mai) ; ainsi que les 80 ans de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam (2 septembre).

Dans un contexte mondial offrant à la fois des opportunités et des défis, je crois que sous la direction du PCV et avec la force de la grande union nationale, le pays avancera bien dans une nouvelle ère, l’ère de l’essor de la nation. Nous apporterons des contributions accrues à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde, conformément aux souhaits du Président Hô Chí Minh : “Construire un Vietnam paisible, unifié, indépendant, démocratique et prospère, contribuant de manière digne à la révolution mondiale”.

Dans ce parcours, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens souhaitent continuer à bénéficier du soutien et de la coopération étroite des amis, des partenaires et des peuples épris de paix à travers le monde. À l’occasion de la Nouvelle Année du Serpent 2025, je tiens à adresser à tous nos compatriotes, aux soldats, à notre diaspora et à nos amis internationaux mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès !

