Le porte-parole du Kremlin souligne les relations en développement constant Vietnam - Russie

La Russie attache une grande importance à ses relations avec le Vietnam. Depuis 2012, cette relation est transformée en un partenariat stratégique global. C’est une atmosphère de confiance entre les deux pays, une base solide pour la coopération bilatérale, le dialogue politique et la coopération sur la scène internationale.

C’est ce qu’a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d’une interview accordée au reporter de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Russie (30 janvier 1950 - 30 janvier 2025) sur la signification de cet événement important dans les relations bilatérales.

Le dialogue entre les deux pays se développe constamment à tous les niveaux. C’est là la clé d’un développement véritablement dynamique de notre coopération. L’été dernier, le président Vladimir Poutine s’est rendu au Vietnam et l’année dernière, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est également rendu en Russie. C'était une visite très enrichissante.

À Kazan, en marge du Sommet des BRICS, le président Vladimir Poutine a rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh. Toutes ces visites permettent de discuter des questions actuelles et de trouver des solutions communes très constructives. La Russie se réjouit d'accueillir le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm pour assister au 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme dans la Grande Guerre patriotique. “Nous savons que le Vietnam partage avec nous le souvenir et la signification de cette Victoire et nous en sommes reconnaissants au peuple vietnamien”, a-t-il dit.

Depuis son indépendance, le Vietnam réalise de grands progrès en matière de développement socio-économique. Le PIB par habitant est multiplié par dix depuis 1991. Le Vietnam est devenu un pays développé. Le pays est complètement autosuffisant en agriculture et même devient un pays exportateur. Cela explique le développement des industries de technologie de pointe au Vietnam. “Nous sommes très heureux que tout cela soit réalisé en coopération avec la Russie”.

Le Centre de technologie nucléaire est en cours de construction avec la participation de la société russe Rosatom. Il s’agit d’un projet de grande envergure - développer une importante industrie de haute technologie telle que l’énergie nucléaire pacifique, la recherche nucléaire - qui peut devenir une force motrice importante pour amener le Vietnam à un nouveau niveau de développement.

Dmitry Peskov a affirmé que la Russie était reconnaissante au Vietnam pour sa coopération sur la scène internationale, au sein des Nations unies. Plus récemment, lors de l’Assemblée générale des Nations unies, le Vietnam et d’autres pays ont signé une résolution sur la lutte contre les phénomènes néofascistes. La Russie est très heureux que le Vietnam ait exprimé sa solidarité avec le pays, comme l’ont fait de nombreux autres pays.

La Russie respecte toujours l’héroïsme du peuple vietnamien dans la guerre contre les envahisseurs américains. La Russie préserve également la mémoire sacrée de volontaires internationaux vietnamiens qui ont sacrifié leur vie en 1941-1942 pour défendre Moscou. Tout le monde ne le sait pas, peu de gens le savent. Il s’agit véritablement d’un événement extrêmement important, qui confirme la contribution du Vietnam à la victoire dans la Grande Guerre patriotique.

Il faut tout faire pour transmettre cette mémoire aux jeunes générations et aux générations futures. Les médias de masse du Vietnam et de la Russie doivent jouer un grand rôle pour raconter l’histoire héroïque. Les écrivains, poètes, cinéastes... tous doivent apporter cette mémoire aux lecteurs, auditeurs et spectateurs. La Russie est prête à coopérer dans ce domaine avec le Vietnam, a-t-il conclu.

