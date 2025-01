Une réunion sur la rationalisation de la structure organisationnelle du gouvernement

La 10 e réunion du Comité gouvernemental de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N°18-NQ/TW du 12 e Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", a eu lieu le 13 janvier à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La réunion, présidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef de ce Comité de pilotage, a permis d’examiner la situation et les progrès du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution N° 18-NQ/TW du XIIe Comité central du Parti. Les participants ont discuté des plans de rationalisation de la structure organisationnelle du gouvernement, des rapports à soumettre au Comité central de pilotage et au Bureau politique du Parti...

Selon les prévisions, sans compter la rationalisation des structures organisationnelles du ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Défense, le gouvernement, après la rationalisation, comptera 22 ministères et agences, dont 17 ministères et agences de niveau ministériel (soit une baisse de cinq ministères et agences) et cinq organismes relevant du gouvernement (soit une diminution de trois). La masse salariale totale diminuera d'environ 20%.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de continuer à examiner la situation et à faire rapport aux autorités compétentes sur la rationalisation des structures organisationnelles des unités et agences, conformément aux conclusions, préconisations et orientations du Comité central, du Bureau politique, du Comité central de pilotage, du Comité gouvernemental de pilotage.

Concernant la structure organisationnelle du secteur de l'inspection, le Premier ministre a demandé de finaliser rapidement les plans à soumettre au Bureau politique et au Comité central de pilotage.

Le Premier ministre a demandé de continuer à bien faire le travail concernant les régimes et les politiques à l’égard des cadres, des fonctionnaires, des employés publics et des travailleurs pour garantir la solidarité dans les agences et attirer les personnes talentueuses...

VNA/CVN