Le partenariat sino-vietnamien "reste stable en période d’incertitude"

Le journal chinois Global Times a publié lundi 20 janvier un article intitulé 75 ans de relations sino-vietnamiennes : un partenariat stable en période d’incertitude , passant en revue les objectifs et le développement des liens au fil du temps et leurs perspectives d’avenir.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que samedi 18 janvier marquait 75 ans de relations diplomatiques bilatérales, il a évalué que "dans un monde où les changements et les défis géopolitiques semblent courants, les deux pays ont saisi cette étape importante comme une opportunité de réfléchir à leur partenariat unique, qui est devenu une rare source de stabilité dans un monde de plus en plus imprévisible".

Selon le Global Times, une publication du Quotidien du Peuple, organe officiel du Parti communiste chinois, ces relations ne datent pas d’hier mais ont des racines profondes, construites sur une longue histoire d’amitié, de luttes partagées et d’un chemin commun de développement socialiste.

"Ces relations, souvent décrites comme +camarades et frères+, ne sont pas seulement un slogan ; elles reflètent un lien politique et émotionnel profond qui a façonné leurs relations pendant des décennies", a-t-il plaidé.

"Ce partenariat est devenu encore plus solide. Les deux pays et leurs partis ont appris l’un de l’autre et ont travaillé ensemble pour poursuivre une vision commune de l’avenir. Cette vision, ancrée dans le désir de construire une vie meilleure pour leurs peuples et de créer une région stable et prospère, inspire l’espoir d’un avenir meilleur", a-t-il indiqué.

En tant que pays socialistes dotés de systèmes politiques et d’objectifs de développement similaires, le Vietnam et la Chine ont beaucoup en commun. Leurs dirigeants se rencontrent régulièrement pour discuter de la manière d’avancer ensemble et ils ont convenu d’initiatives clés telles que la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine, une initiative globale visant à favoriser la compréhension, le respect et le soutien mutuels, en construisant un avenir où les deux pays peuvent prospérer malgré les incertitudes mondiales.

Le plus grand partenaire commercial

Sur le plan économique, les relations entre la Chine et le Vietnam sont un exemple de la manière dont deux pays peuvent se compléter. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam et le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN.

Malgré les incertitudes mondiales, leurs liens commerciaux et économiques ne se sont pas affaiblis. Au contraire, ils se sont renforcés, démontrant la résilience de la coopération régionale et inspirant confiance dans la stabilité de l’économie de la région.

Les deux pays font partie du Partenariat économique global régional, contribuant à renforcer l’intégration économique régionale et la compétitivité sur la scène mondiale.

À la base, la relation ne se résume pas à la politique ou à l’économie. Il s’agit de construire un avenir dans lequel les deux nations - et la région dans son ensemble - pourront prospérer.

"En se projetant vers l’avenir, la Chine et le Vietnam sont déterminés à maintenir leurs liens forts et à utiliser leur partenariat pour contribuer à une Asie-Pacifique plus stable et plus interconnectée. Cette relation profite à leurs peuples et offre un modèle de collaboration entre les pays dans un monde en mutation", a conclu le journal.

VNA/CVN