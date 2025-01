Les médias suisses évaluent l'attractivité de l'environnement d'investissement au Vietnam

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue lituanien à Davos

>> Déclaration sur le renforcement du partenariat entre le Vietnam et la Suisse

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'entretient avec la présidente suisse à Davos

L’article a indiqué que le Vietnam confirme sa position croissante comme acteur majeur de l’économie mondiale. Ce pays d’Asie du Sud-Est, riche en potentiel, attire une attention accrue des investisseurs et des entreprises à travers le monde.

Émergeant comme l’une des économies reliant les États-Unis et la Chine, le Vietnam réalise un certain nombre de réalisations, notamment des progrès dans le chiffre d’affaires des importations et des exportations, devenant l’une des économies exceptionnelles de la région Asie-Pacifique.

Photo : VNA/CVN

A l’instar des mesures de réforme prises dans de nombreuses régions du monde, le Vietnam met en œuvre un certain nombre de mesures de réforme importantes pour le système politique et administratif notoirement bureaucratique. Il s’agit de changements sans précédent dans un pays qui a traditionnellement hésité à interférer avec les mécanismes politiques ayant pour priorité traditionnelle de maintenir la stabilité politique pour le développement.

La participation régulière du Vietnam au forum de Davos ces derniers temps montre également que ce pays place l’essentiel de ses attentes dans l’environnement multilatéral pour les objectifs de développement. C’est la deuxième fois consécutive que le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh participe au WEF. Sa venue souligne l’émergence du pays en tant que puissance économique mondiale. Le Vietnam n’est pas seulement un partenaire économique attractif : c’est une destination stratégique pour l’avenir.

Le pays a affiché une croissance économique impressionnante au cours des deux dernières décennies. En 2024, le PIB du pays a enregistré une progression d’environ 6,5 %, en dépit des incertitudes économiques mondiales. Cette résilience économique repose sur plusieurs piliers : une population jeune et dynamique, une urbanisation rapide et une augmentation des investissements étrangers.

Le Vietnam s’impose comme un centre mondial pour la fabrication et l’exportation, en particulier dans les secteurs de l’électronique, du textile et des produits agricoles. Des entreprises mondiales comme Samsung, Intel et Nike y ont établi d’importantes bases de production. Cela s’explique par des coûts de main-d’œuvre compétitifs, une main-d’œuvre qualifiée et une infrastructure logistique en amélioration constante.

Le gouvernement vietnamien encourage activement l’innovation et la transition vers une économie numérique. Les initiatives pour développer les start-ups technologiques, les services basés sur l’IA et la transformation numérique dans des secteurs clés créent un écosystème fertile pour les entreprises technologiques.

Le Vietnam s’est également fixé des objectifs ambitieux en matière de développement durable. En adoptant des politiques axées sur les énergies renouvelables et les pratiques commerciales responsables, le pays attire des investisseurs soucieux de l’environnement et des projets verts, a conclu l’auteur de l’article.

VNA/CVN