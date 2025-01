Le leader du PCV demande des perfectionnements dans le processus de rationalisation de l'appareil

>> Le Premier ministre préside une réunion sur la rationalisation de l'appareil politique

>> Développer l'infrastructure numérique, appliquer fortement l'IA pour faire entrer le pays dans la nouvelle ère

>> Diminution d’au moins 20% du nombre de fonctionnaires

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le leader du Parti a demandé au Comité directeur central de poursuivre les recherches et les perfectionnements liés au travail visant à garantir que le nouvel appareil organisationnel du système politique soit stable et fonctionne efficacement, soulignant que la rationalisation de l'appareil n'est pas une tâche ponctuelle.

Il a reconnu et hautement apprécié les efforts considérables déployés par les agences et unités compétentes pour mener à bien une charge de travail importante, notant que leur nouvelle approche décisive s'aligne sur la bonne direction et s'appuie sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution 18 depuis 2018.

Selon le chef du Parti, les agences centrales, le gouvernement, l'Assemblée nationale et les organisations politico-sociales ont pris l'initiative en donnant l'exemple, en procédant rapidement à des révisions et en affinant les fonctions, les devoirs et la restructuration interne. Ils ont terminé les tâches en avance sur le calendrier et conformément aux directives du Comité central du Parti, du Politburo, du Secrétariat et du Comité directeur central.

La Commission d'organisation du Comité central du Parti a concrétisé les tâches à accomplir, élaboré des plans détaillés et fourni des orientations spécifiques aux agences et unités du système politique sur les étapes et la feuille de route de mise en œuvre, garantissant que le nouvel appareil commence à fonctionner efficacement, sans heurts et sans interruption.

Entre-temps, le gouvernement a rapidement publié des politiques pour protéger les droits et les intérêts des fonctionnaires, des membres du Parti, des fonctionnaires, des employés publics et des ouvriers, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes et à faciliter le processus de restructuration.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

L'AN a révisé et simplifié de manière proactive et rapide les procédures, et a travaillé avec d'autres agences pour rechercher et préparer le contenu à soumettre en temps opportun aux autorités compétentes pour examen, complément et ajustement des lois et documents juridiques afin d'assurer la cohérence et de faciliter la rationalisation.

Le secrétaire Tô Lâm a attribué ces résultats à la forte unité et à la grande détermination des membres du Comité directeur dans la direction des départements, ministères, secteurs et localités assignés ; et à la résolution rapide des problèmes émergents pour garantir les objectifs, les exigences et les délais fixés.

Il a ordonné au Comité directeur central de maintenir ses activités et de continuer à fournir des conseils au Politburo et au Secrétariat pour diriger et guider les comités et organisations du Parti, les agences, les unités et les localités dans la mise en œuvre des tâches et des solutions conformément aux conclusions du Comité central du Parti, en particulier celles qui doivent être réalisées en 2025.

VNA/CVN