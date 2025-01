Le chef du parti Bloc d’avance de l’Inde salue les 95 années de succès du PCV

Au cours de ses 95 années d’existence et de développement, le succès du Parti communiste du Vietnam (PCV) a été fermement ancré dans le fort soutien public découlant des engagements et des politiques centrés sur le peuple du PCV, a déclaré le Professeur G. Devarajan, secrétaire général du parti "Bloc d’avance de l’Inde" (AIFB, pour All India Forward Bloc).

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New Delhi à l’occasion du 95e anniversaire de la fondation du PCV (3 février 1930-2025), Devarajan a déclaré qu’au cours des 95 dernières années, le PCV a mené la lutte du pays pour l’indépendance, s’engageant résolument dans ses idéaux socialistes et faisant preuve de résilience face aux défis tant externes qu’internes.

Le succès du PCV de venir à bout du colonialisme, de l’impérialisme et de surmonyer les obstacles internes en a fait une source d’inspiration essentielle pour les mouvements socialistes et de gauche du monde entier, a-t-il déclaré.

En réfléchissant aux périodes historiques du Vietnam dans les années 1930, il a décrit la fondation du PCV comme étant à la fois un besoin idéologique et une réponse stratégique à la crise sur la voie du salut national sous le régime colonial. Le PCV est devenu une force centrale dans la formation du mouvement nationaliste au Vietnam, culminant dans la lutte réussie pour l’indépendance nationale contre le régime colonial français.

Inspiré par la révolution bolchevique en Russie en 1917, le Président Hô Chi Minh a joué un rôle central dans la création du PCV, estimant que l’indépendance nationale ne pourrait être obtenue que par une révolution socialiste unissant diverses forces révolutionnaires.

Devarajan a noté que depuis sa fondation en 1930, la voie du PCV a été définie par un engagement constant en faveur du socialisme et de l’indépendance nationale. La direction du Parti, en particulier sous le président Hô Chi Minh, en a fait la force la plus constante et la plus déterminée dans la quête du Vietnam pour la libération nationale et la justice sociale.

Selon le secrétaire général de l’AIFB, le PCV a toujours défendu des politiques qui bénéficient directement à la classe ouvrière et paysanne, qui constituent la majorité de la population. Ces politiques comprennent une réforme agraire globale, la gratuité de l’éducation et des soins de santé, la garantie des droits des femmes, la protection des droits des travailleurs et la redistribution des richesses pour promouvoir la justice sociale.

Ces politiques ont non seulement jeté les bases d’un large soutien populaire, mais aussi du succès révolutionnaire à long terme du PCV. Le PCV est considéré comme une force proactive profondément préoccupée par l’amélioration des conditions de vie matérielles des gens, plutôt que de se contenter de défendre des idéaux révolutionnaires abstraits.

L’AIFB reconnaît que tout au long de son histoire, le PCV a maintenu son rôle révolutionnaire grâce à un engagement indéfectible envers les aspirations du peuple. Les contributions idéologiques du Parti au socialisme, sa capacité à élaborer des politiques répondant aux besoins immédiats du peuple et son leadership dans l’unification des masses contre les forces coloniales et impérialistes ont été cruciales pour son succès, a-t-il ajouté.

En conclusion, Devarajan a souligné que le succès de l’unification de divers groupes sociaux tout en adhérant fermement à ses principes révolutionnaires fondamentaux a permis au PCV de maintenir un rôle central dans la définition du destin du Vietnam, offrant un modèle durable pour les mouvements socialistes du monde entier.

