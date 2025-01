Les relations Vietnam - Espagne disposent d’un fort potentiel de développement

Comment évaluez-vous l’évolution des relations entre le Vietnam et l’Espagne ces dernières années ? Selon vous, que devraient faire les deux pays pour développer davantage leurs liens à l’avenir ?

Les relations entre le Vietnam et l’Espagne reposent sur des bases solides. En 2026, nous célébrerons le 30e anniversaire de l’ouverture de l’ambassade d’Espagne à Hanoï, et en 2027, nous célébrerons le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Au fil des années, les deux pays ont renforcé leur coopération, ce qui s’est principalement manifesté par l’établissement du partenariat stratégique en 2009, le premier du genre avec un État membre de l’Union européenne (UE).

Cet accord offre un cadre unique pour promouvoir nos relations dans des domaines très divers. La création à la fin 2022 de la Chambre de Commerce espagnole au Vietnam ou encore de la future Commission mixte de coopération économique démontrent l’importance croissante de nos relations commerciales.

La culture, l’enseignement supérieur, le sport, le tourisme et l’enseignement de l’espagnol sont également des secteurs dans lesquels il existe encore beaucoup de potentiel. En outre, dans un contexte géostratégique de plus en plus complexe, l’Espagne et le Vietnam partagent un ferme engagement en faveur du multilatéralisme et du droit international, éléments essentiels pour réguler les relations entre les États et faire face aux défis mondiaux.

L’Espagne se distingue comme l’un des pays européens dotés d’un système éducatif de qualité. Ces dernières années, le nombre d’étudiants vietnamiens en Espagne a augmenté. Quelles actions l’ambassade d’Espagne envisage-t-elle de mener dans un avenir proche pour promouvoir davantage la coopération dans la formation des ressources humaines, notamment en matière de nouvelles technologies et d’innovation ?

L’enseignement supérieur et la recherche, le développement et l’innovation sont bien sûr des secteurs dans lesquels les deux pays investissent et identifient des domaines de coopération. Un exemple concret en est la signature en septembre dernier de la lettre d’intention entre la SATI (Agence d’État pour l’innovation technologique relevant du ministère vietnamien des Sciences et des Technologies) et le CDTI (Centre pour le développement technologique industriel relevant du ministère espagnol de la Science et de l’Innovation) sur la coopération dans le développement technologique et l’innovation qui peut bénéficier aux entreprises des deux pays.

La Fédération vietnamienne de football (VFF) s’efforce de renforcer la coopération avec les pays européens afin de stimuler ce sport au Vietnam. Dans le même temps, l’Espagne dispose de plusieurs centres de formation de football réputés et la Liga espagnole rassemble les meilleurs clubs du monde. Comment évaluez-vous le potentiel de collaboration entre les deux pays dans ce domaine ?

Le football espagnol jouit en effet d’un prestige et d’une dimension internationale qui contribuent à diffuser l’image de l’Espagne dans le monde. Je suis consciente de l’intérêt avec lequel le Vietnam suit le développement des clubs espagnols et de l’équipe nationale espagnole.

Il est important de souligner à cet égard que la Liga est présente au Vietnam et s’engage à promouvoir la coopération, dans le football tant masculin que féminin, avec un accent particulier sur les jeunes et les enfants, car le football peut être un instrument unique pour accompagner leur croissance et éduquer à des valeurs telles que le travail d’équipe, l’effort et le respect.

L’Espagne dispose d’atouts dans le développement des infrastructures de transport, notamment ferroviaires. Récemment, l’Assemblée nationale du Vietnam a approuvé la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud. Pouvez-vous partager les expériences réussies de l’Espagne dans ce domaine et celles qui peuvent être appliquées au Vietnam ? Comment évaluez-vous l’intérêt des entreprises espagnoles pour cet important projet du Vietnam ?

En seulement 30 ans, l’Espagne a développé l’un des réseaux ferroviaires à grande vitesse les plus importants au monde. C’est le deuxième pays au monde en termes de nombre de kilomètres de voies ferrées à grande vitesse et le premier au monde en termes de kilomètres de voies ferrées à grande vitesse par habitant.

La qualité offerte par les entreprises espagnoles a déjà été démontrée dans des sites très divers et avec des conditions climatiques et géographiques très complexes, de la ligne La Mecque-Médine en Arabie Saoudite à la ligne Almaty-Astana au Kazakhstan. La récente décision adoptée par l’Assemblée nationale du Vietnam marque le lancement d’un projet ambitieux pour le pays dans lequel les entreprises espagnoles du secteur pourraient apporter leur expérience.

Un système ferroviaire moderne joue un rôle important dans la promotion de la connectivité régionale et du développement économique. Selon vous, quels sont les bénéfices économiques de ce système, d’autant plus que le Vietnam s’oriente vers un développement durable ?

Le ferroviaire est le mode de transport le plus respectueux de l’environnement, qui émet le moins de gaz à effet de serre et consomme le moins d’énergie, ce qui aidera le Vietnam à atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Le réseau à grande vitesse en Espagne a été essentiel au développement et à l’intégration du pays, intégrant des régions éloignées des routes commerciales et touristiques.

Prenons pour exemple les trains qui relient Madrid et Barcelone en moins de trois heures, en roulant à plus de 300 km par heure. Ce type de service, qui s’étend également à de nombreuses autres villes espagnoles, a révolutionné le mode de vie et la mobilité de milliers de personnes, a favorisé le tourisme et l’investissement, et joue également un rôle clé dans la réduction des émissions polluantes.

