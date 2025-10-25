De graves inondations touchent plus de 960.000 personnes au Soudan du Sud

De graves inondations ont touché plus de 960.000 personnes dans six États du Soudan du Sud et ont déplacé quelque 335.000 personnes, a annoncé vendredi 24 octobre le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA).

Depuis le mois dernier, ces inondations ont touché plus de 140 établissements de santé, perturbant l'accès aux services de santé essentiels pour des milliers de personnes, alors que le Soudan du Sud est aux prises avec des épidémies, notamment le choléra et le paludisme, a indiqué le bureau.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé plus de 104.000 cas de paludisme, dont 16 décès, à travers le pays la semaine dernière, soit une augmentation de 15% du nombre de cas par rapport à la semaine précédente, principalement due aux inondations en cours.

Selon l'OCHA, les inondations aggravent une situation humanitaire déjà désastreuse dans le pays, confronté à un conflit persistant et à une insécurité alimentaire aigüe.

Le bureau a indiqué que les Nations unies et leurs partenaires humanitaires continuaient d'apporter une aide vitale aux personnes touchées par les inondations et d'évaluer les besoins, malgré d'importantes difficultés d'accès dans les États d'Unité, de Jonglei et du Nil Supérieur.

Le Programme alimentaire mondial a, quant à lui, indiqué qu'il fournissait une aide alimentaire et nutritionnelle. Parallèlement, l'OMS et ses partenaires ont livré plus de 50 tonnes de fournitures médicales dans ces trois États. L'aide en cours comprend des tentes, des kits de lutte contre le choléra et des kits sanitaires d'urgence.

L'OCHA a ajouté que l'Organisation internationale pour les migrations avait signé en début de semaine un accord avec les autorités sud-soudanaises prévoyant d'investir 8,5 millions de dollars dans la construction d'infrastructures résistantes aux inondations et la réhabilitation des canaux de drainage afin de protéger la ville de Bor, dans l'État de Jonglei.

Le Fonds des Nations unies pour la population et ses partenaires continuent par ailleurs de soutenir la lutte contre les violences sexuelles en distribuant des kits de dignité aux femmes et aux filles dans les zones touchées par les inondations et en facilitant l'accès aux services essentiels de santé sexuelle et reproductive, a indiqué le bureau.

