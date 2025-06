Chine : plus de 80.000 personnes évacuées au Guizhou face aux inondations

De fortes pluies continues et des apports en amont ont provoqué de graves inondations dans deux districts de la province du Guizhou, dans le Sud-Ouest de la Chine, entraînant des évacuations massives.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Mardi à 14h30, 48.900 personnes avaient été évacuées dans le district de Rongjiang et 32.000 dans le district de Congjiang. La réponse d'urgence aux inondations a été portée au niveau I, le plus élevé, dans les deux districts.

Rongjiang, district connu pour Cun Chao, une ligue de football rurale regroupant plus de 100 équipes villageoises et attirant de nombreux supporters à travers le pays, a connu de fortes pluies depuis 20h00 lundi 23 juin, et la crue de la rivière Duliu avait dépassé de 6,68 m le seuil d'alerte dans un site mardi 24 juin à 14h00.

Le terrain de football du stade Cun Chao a été submergé par 3 m d'eau.

Des équipes de secours, dont des pompiers et des bénévoles, ont déployé des bateaux et d'autres équipements pour les opérations de sauvetage dans les deux districts.

Mardi 24 juin à 16h00, le département provincial de gestion des urgences avait distribué des articles de secours comprenant 30.000 bouteilles d'eau potable et 10.000 bols de nouilles instantanées.

Toujours au Guizhou, des glissements de terrain provoqués par la pluie ont entraîné l'effondrement d'une partie d'un pont sur une autoroute du district de Sandu. Aucune victime n'a été signalée pour l'heure.

Xinhua/VNA/CVN