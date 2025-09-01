Pakistan

Les inondations au Pendjab font 33 morts et plus de deux millions de sinistrés

Au moins 33 personnes sont décédées et plus de deux millions sont sinistrées alors que des pluies torrentielles provoquent de graves inondations dans la province pakistanaise du Pendjab (Est) depuis le début de la semaine, a déclaré dimanche 31 août un responsable local.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le directeur général de l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA), Irfan Ali Kathia, a fait savoir que près d'un demi-million de personnes avaient été mises à l'abri alors que des inondations de grande ampleur continuent d'inonder de vastes zones du Pendjab, et que les opérations d'aide et de secours se poursuivent.

Il a indiqué que plus de 800 bateaux et 1.300 secouristes étaient impliqués dans l'évacuation des zones sinistrées, la plupart situées dans des régions rurales proches des berges des grandes rivières du Pendjab.

Photo : AFP/VNA/CVN

Trois rivières majeures du Pendjab ont atteint des niveaux dangereux, a averti le directeur de la PDMA.

Des camps de secours spéciaux ont été installés dans plusieurs parties du Pendjab pour fournir aux personnes sinistrées de la nourriture, un abri et des services de santé de base.

Au moins 854 personnes sont décédées et 1.130 ont été blessées dans des incidents liés à la pluie au Pakistan depuis le 26 juin, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

Xinhua/VNA/CVN