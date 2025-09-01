Les inondations au Pendjab font 33 morts et plus de deux millions de sinistrés

>> Au Pakistan, la recherche des disparus de la mousson, à la lueur des téléphones
>> La mousson fait encore 20 morts au Pakistan, les pluies gagnent le Sud
|Ghulam Bano près de sa maison submergée par les eaux en crue du fleuve Ravi à Shahdara, le 29 août au Pakistan.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le directeur général de l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA), Irfan Ali Kathia, a fait savoir que près d'un demi-million de personnes avaient été mises à l'abri alors que des inondations de grande ampleur continuent d'inonder de vastes zones du Pendjab, et que les opérations d'aide et de secours se poursuivent.
Il a indiqué que plus de 800 bateaux et 1.300 secouristes étaient impliqués dans l'évacuation des zones sinistrées, la plupart situées dans des régions rurales proches des berges des grandes rivières du Pendjab.
|Vue aérienne d'un camp de fortune à Chung pour les déplacés des inondations du Pendjab, au Pakistan, le 31 août.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Trois rivières majeures du Pendjab ont atteint des niveaux dangereux, a averti le directeur de la PDMA.
Des camps de secours spéciaux ont été installés dans plusieurs parties du Pendjab pour fournir aux personnes sinistrées de la nourriture, un abri et des services de santé de base.
Au moins 854 personnes sont décédées et 1.130 ont été blessées dans des incidents liés à la pluie au Pakistan depuis le 26 juin, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes.
Xinhua/VNA/CVN