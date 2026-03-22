Sri Lanka

Nouvelle hausse des prix des carburants pour cause de guerre au Moyen-Orient

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Après avoir ordonné une première hausse des prix à la pompe de 8% en début de semaine, le gouvernement en a décrété une deuxième, qui fait passer le litre de sans-plomb à 398 roupies sri-lankaises (1,30 dollar) et celui du diesel à 382 roupies (1,25 dollar). Le Sri Lanka importe la totalité de ses besoins en pétrole, et du charbon pour la production d'électricité. Pour tenter de limiter la consommation et de préserver ses maigres réserves, son gouvernement a en outre rationné la vente du carburant et instauré la semaine de travail de quatre jours. Le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake a confié aux responsables du secteur qu'il anticipait une guerre longue au Moyen-Orient, a ajouté ce responsable. Son gouvernement a averti que le conflit remettait en cause ses efforts pour remettre l'économie du pays sur pied après la crise financière de 2022. Le Fonds monétaire international (FMI) avait accordé un an plus tard au Sri Lanka une aide d'urgence de 2,9 milliards de dollars, en échange d'une sévère cure d'austérité.

AFP/VNA/CVN