La surcharge carburant double presque sur la plupart des liaisons

La Compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé jeudi 12 mars quasiment doubler sa surcharge carburant pour la plupart de ses liaisons, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'entreprise a diffusé une liste détaillée des routes touchées dans un communiqué intitulé "Mises à jour des surcharges carburant".

Mercredi 11 mars, tout en publiant des résultats annuels en hausse pour 2025, Cathay Pacific avait mis en garde contre la hausse des prix des carburants en mars, en raison de l'impact de la tension débutée le 28 février par une opération militaire des États-Unis et d'Israël contre l'Iran.

Le coût des carburants représente ces derniers jours environ deux fois la moyenne de janvier et février, avait déclaré mercredi 11 mars le directeur général du transporteur aérien, Ronald Lam.

La hausse tarifaire s'appliquera aux billets d'avion achetés à partir du 18 mars, selon le communiqué de Cathay Pacific.

Jeudi 12 mars, la compagnie aérienne a aussi annoncé des vols supplémentaires pour Londres, face à une demande croissante de trajets en direction de l'Europe.

La veille, le transporteur avait dit observer une "augmentation généralisée" de la demande de vols depuis d'autres régions, en particulier de long-courriers : nombre de voyageurs cherchent en effet des alternatives aux liaisons dépendantes des grands hubs aéroportuaires du Moyen-Orient.

Cette semaine, Cathay a ainsi supprimé pour le mois de mars tous ses vols à destination de Dubaï et Ryad.

Et une autre compagnie aérienne locale, Hong Kong Airlines, a annoncé jeudi 12 mars avoir elle aussi accru sa surcharge carburant pour la plupart de ses vols.

Des analystes estiment que les marges des compagnies aériennes pourraient être affectées par le conflit.

AFP/VNA/CVN