Deux astronautes américains effectuent une sortie extravéhiculaire à l'extérieur de l'ISS

Les astronautes de la NASA, Jessica Meir et Chris Williams, ont effectué le 18 mars une sortie extravéhiculaire à l'extérieur de la Station spatiale internationale (ISS).

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La sortie a débuté à 08h52 heure de l'Est, et s'est terminée à 15h54, selon la NASA. Les astronautes ont atteint les principaux objectifs de cette opération, qui a duré environ sept heures, dont notamment la préparation du canal d'alimentation 2A de la station. Ces travaux préparatoires permettront l'installation de futurs panneaux solaires déployables afin de fournir une énergie supplémentaire au laboratoire orbital, a indiqué la NASA.

Xinhua/VNA/CVN