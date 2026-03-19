Le chancelier allemand appelle à une fin rapide du conflit contre l'Iran

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Dans un discours prononcé devant le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, M. Merz a fait remarquer que l'Allemagne se pose encore nombre de questions concernant le conflit et qu'il n'existe aucun concept convaincant quant à la manière dont cette opération militaire pourrait aboutir. Il a souligné que Washington n'avait pas consulté Berlin avant les frappes. Si l'Allemagne avait été consultée, elle aurait déconseillé l'opération, a-t-il ajouté. Tant que le conflit se poursuivra, l'Allemagne ne participera pas à l'utilisation de moyens militaires pour garantir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, a réaffirmé M. Merz. M. Merz a souligné que l'Europe a intérêt à ce que le conflit prenne fin rapidement.
Xinhua/VNA/CVN