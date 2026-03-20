Comores : 18 migrants illégaux morts dans un naufrage au large de la région de Mitsamiouli

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Un total de 18 migrants illégaux ont perdu la vie dans un naufrage d'une embarcation survenu au large de la région de Mitsamiouli, au nord de l'île de Grande Comore, en Union des Comores, a annoncé jeudi 19 mars dans un communiqué officiel le ministère comorien des Affaires Étrangères et de la Coopération internationale, chargé du Monde arabe, de la Diaspora, de la Francophonie et de l'Intégration africaine. Selon le communiqué, parmi les victimes figurent 15 personnes de la République démocratique du Congo et 3 de nationalité burundaise, tandis que trente autres personnes ont pu être secourues. Le communiqué a précisé que cette embarcation transportant 48 migrants illégaux a été abandonnée en mer par des passeurs près des côtes de la région comorienne. Les migrants auraient tenté de rejoindre la terre ferme, mais sont morts par noyade alors qu'ils essayaient d'atteindre la côte, a indiqué la même source. D'après la presse locale, ces migrants en situation irrégulière, qui envisageaient de rejoindre Mayotte, ont été trompés par leurs passeurs, qui leur ont fait croire qu'ils avaient atteint leur destination, alors qu'ils se trouvaient en réalité aux Comores.

Xinhua/VNA/CVN