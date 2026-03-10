Rationnement du carburant : le Bangladesh renforce la sécurité dans les stations-service assiégées du pays

Policiers dans les stations-service, fermeture des universités pour réduire la facture d'électricité et pas d'illuminations pour les fêtes. Le Bangladesh a adopté lundi 9 mars de nouvelles mesures pour gérer ses difficultés d'approvisionnement en carburant liées aux tensions au Moyen-Orient.

Le pays de 170 millions d'habitants importe 95% de ses besoins en pétrole et en gaz, dont la distribution est régulièrement perturbée par les crises qui affectent les pays producteurs.

Suite aux premières attaques américaines et israéliennes sur l'Iran et les ripostes de Téhéran dans toute la région du Golfe, la Compagnie pétrolière nationale, la Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a restreint depuis dimanche 8 mars les ventes de carburant pour la plupart des véhicules.

Les premiers incidents observés dans les longues file d'attente qui se sont formées devant les pompes à essence du pays ont contraint lundi 9 mars le gouvernement à y ordonner le déploiement de toutes les forces de l'ordre disponibles.

"Nous avons envoyé des courriers en ce sens à l'armée et à la police", a annoncé le porte-parole du ministère de l'Energie, Mohammad Arif Sadek.

Président de l'association bangladaise des propriétaires de stations-service, Nazmul Haque, a rapporté de nombreux incidents entre ses membres et des clients prêts à tout pour faire le plein de leur véhicule.

"Je vendais de 28.000 à 35.000 litres de carburant par jour, les mesures imposées (par le gouvernement) ne me permettent pas de vendre plus de 18.000 litres", a-t-il déploré.

"C'est insuffisant pour que je gagne de l'argent (...) et je dois payer des heures supplémentaires à mes salariés et même embaucher pour gérer l'afflux de clients", a poursuivi M. Haque.

Pour limiter la consommation d'électricité dans les universités, les autorités ont par ailleurs annoncé leur fermeture anticipée pour la traditionnelle pause du Ramadan.

Quant au ministre de l'Intérieur, Salahuddin Ahmed, il a annoncé pour les mêmes raisons qu'il n'y aura pas cette année d'illuminations pour la fête de l'indépendance et l'Aïd el-Fitr, les célébrations qui marquent la fin du Ramadan.

"Nous allons y renoncer cette année dans le cadre des mesures d'austérité" énergétique, a-t-il dit à la presse.

La compagnie nationale Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a fait savoir lundi 9 mars qu'une baisse d'un quart de la consommation de carburant permettrait de maintenir des réserves de 14 jours pour le diesel, de 25 jours pour l'essence, de 49 jours pur le fioul et de 140 jours pour le kérosène.

