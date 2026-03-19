Les EAU démentent des restrictions sur les mouvements de capitaux

Les Émirats arabes unis (EAU) ont démenti tôt le 19 mars les informations selon lesquelles ils auraient imposé des restrictions sur les mouvements de capitaux ou empêché les investisseurs étrangers de transférer ou de disposer de leurs fonds.

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Dans un communiqué, le ministère émirati de l'Économie et du Tourisme a déclaré que ces informations, diffusées sur certaines plateformes, étaient inexactes. Le ministère a réaffirmé l'engagement ferme du pays en faveur de l'ouverture économique et de la libre circulation des capitaux, conformément aux meilleures pratiques internationales. Il a ajouté que les EAU continuaient de promouvoir un environnement d'investissement stable et attractif pour les investisseurs nationaux et internationaux.

Xinhua/VNA/CVN