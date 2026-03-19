Les EAU démentent des restrictions sur les mouvements de capitaux

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Dans un communiqué, le ministère émirati de l'Économie et du Tourisme a déclaré que ces informations, diffusées sur certaines plateformes, étaient inexactes. Le ministère a réaffirmé l'engagement ferme du pays en faveur de l'ouverture économique et de la libre circulation des capitaux, conformément aux meilleures pratiques internationales. Il a ajouté que les EAU continuaient de promouvoir un environnement d'investissement stable et attractif pour les investisseurs nationaux et internationaux.
Xinhua/VNA/CVN