Cameroun : trois combattants présumés de Boko Haram tués dans une opération de l'armée

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Au moins trois combattants présumés du groupe jihadiste Boko Haram ont été tués mercredi 18 mars lors d'une opération de l'armée camerounaise dans la région de l'Extrême-Nord, selon des sources locales. D'après un responsable d'un comité de vigilance joint par Xinhua, l'opération s'est déroulée dans la localité de Ndrock, dans l'arrondissement de Mokolo, département du Mayo-Tsanaga, près de la frontière nigériane. Les membres du groupe armé auraient été repérés tôt dans la matinée alors qu'ils se dirigeaient vers des zones montagneuses. Alertées, les forces de défense et de sécurité sont intervenues et auraient tendu une embuscade. Par ailleurs, des sources locales ont fait état d'une attaque survenue la veille dans la même région, au cours de laquelle des soldats camerounais auraient été tués.

Xinhua/VNA/CVN