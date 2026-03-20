Frontières : la Biélorussie est prête à mener des pourparlers de haut niveau

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La Biélorussie est prête à mener des négociations de haut niveau avec ses voisins occidentaux afin de rétablir le fonctionnement normal des postes-frontières, a déclaré jeudi 19 mars le ministre des Affaires étrangères, Maxim Rijenkov. S'exprimant lors d'une visite aux postes-frontières de Brest et de Kozlovitchi, à la frontière avec la Pologne, M. Rijenkov a affirmé que la Biélorussie reste déterminée à rétablir un fonctionnement des frontières complet, conforme à la loi et mutuellement avantageux. M. Rijenkov a souligné que la réouverture des points de passage et le retour à un fonctionnement complet exigent une volonté politique et un dialogue stratégique, appelant les voisins occidentaux à aller au-delà des ajustements techniques et à s'engager dans des efforts diplomatiques plus substantiels.

Xinhua/VNA/CVN