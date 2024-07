Nouvelle expérience de réalité virtuelle offerte aux visiteurs de la Citadelle impériale de Huê

Photo : VNA/CVN

L'expérience, nommée "Dâu Hô", est basée sur un jeu de cour traditionnel populaire sous la dynastie des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam. Il s’agit de lancer habilement de longues flèches dans un bocal à une certaine distance. Les règles ne sont pas compliquées mais le jeu demande une grande précision pour remporter la victoire.

Jusqu'à huit joueurs peuvent s'affronter simultanément en portant des casques VR. Dans les temps à venir, le centre prévoit de continuer à collaborer avec des partenaires pour innover et introduire des expériences VR plus immersives pour les touristes dans leur programme "Exploration de la cité impériale perdue".

Au premier semestre 2024, le nombre de touristes dans la province centrale a été estimé à plus de 1,9 million, en hausse de 24% sur un an, dont plus de 821.000 étrangers. Les revenus du tourisme ont été estimés à plus de 4.000 milliards de dôngs (157,3 millions d'USD), en hausse de près de 11 % sur un an. Le centre vend à lui seul en moyenne 10.000 billets par jour.

VNA/CVN