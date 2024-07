Clôture du Festival du film asiatique de Dà Nang 2024

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie de clôture, Trân Chi Cuong, vice-président du Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre), a déclaré que le "DANAFF - Asia's Bridge" avait apporté à sa ville une semaine cinématographique dynamique et colorée.

Onze prix ont été décernés aux meilleures œuvres et individus dans deux catégories.

Plus précisément, dans la catégorie Film asiatique, le prix du Meilleur film a été décerné à Cu Li không bao giờ khóc (Cu Li Never Cries) du réalisateur Pham Ngoc Lan. Le film A Girl Named Ann a remporté le prix spécial du jury. Le prix du meilleur scénario a été remis à Liu Jiayin du film All ears.

Wu Kang Ren du film Fly me to the moon a reçu le prix du Meilleur acteur et Yuumi Kawai du film A girl named Ann a été récompensée dans la catégorie Meilleure actrice.

Le prix du meilleur réalisateur a été décerné à Pham Thiên Ân avec Bên trong vỏ kén vàng (Inside the Yellow Cocoon Shell).

Dans la catégorie Film vietnamien, Mai a été sacré Meilleur film, et son réalisateur Trân Thành a remporté le prix du Meilleur réalisateur.

Le film Lật mặt 7: Một điều ước (Face off 7: One wish) du réalisateur Ly Hai a remporté deux prix : meilleur casting et prix de NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema - Réseau pour la promotion du cinéma d'Asie) du meilleur film vietnamien.

Les prix Meilleur acteur et Meilleure actrice ont été attribués à Thai Hoa du film Con Nhót mót chồng (Nhot must marry) et Phuong Anh Dao du film Mai.

Le prix du film vietnamien préféré a été décerné à des films d'animation tels que Cá chép của ông Táo (The Kitchen God’s Carp), Độc lạ làng Khoai (Extraordinary Sweet Potato) et Đội Lân sư nhí nhố (Mischievous Lion Dance Crew).

VNA/CVN