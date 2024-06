Couleurs culturelles du Vietnam et du monde présentées à Huê

D’après le directeur adjoint du Centre de conservation des monuments de Huê, Nguyên Phuoc Hai Trung, “le festival de rue est l’un événements culturels les plus importants et significatifs du Festival de Huê. Il honore non seulement les valeurs culturelles de cette ville et de la culture vietnamienne, mais constitue également un lieu de rencontre et d’échange entre des cultures de pays de la région asiatique et du monde”.

Le festival, qui a eu lieu dans des rues principales de Huê, a réuni de nombreux artistes du Vietnam et de sept pays comme la France, la Belgique, l’Espagne, le Canada, le Japon, la Chine, la République de Corée. Avec leurs spectacles vivants et passionnants (danse, défilé de costumes traditionnels, cirque, hip-hop, démonstration de cerf-volant…), les artistes ont créé une atmosphère artistique animée, et apporté de la joie aux touristes et aux habitants locaux.

Texte et photos : Linh Thao - Minh Quyêt/VNA/CVN