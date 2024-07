Kon Tum redynamise les traditions de ses minorités ethniques

Afin de préserver et de valoriser les riches valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques, tout en les liant au développement touristique, le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Kon Tum (hauts plateaux du Centre) a mis en œuvre le Projet 6 dans le cadre du Programme national cible du développement socio-économique des régions peuplées par les minorités ethniques et des zones montagneuses pour la période 2021-2030 (Programme 1719).

>> Mettre l'accent sur la formation de personnes talentueuses issues de minorités ethniques

>> Le Vietnam met en œuvre des politiques ciblées pour les minorités ethniques

>> Enquête sur la situation socio-économique des 53 minorités ethniques à partir du 1er juillet

Grâce à ce projet, Kon Tum a pu restaurer en grande partie la beauté de la culture et des festivals traditionnels des minorités ethniques, contribuant ainsi à améliorer progressivement la vie spirituelle des habitants.

Selon A Ren, de l’ethnie Ro Mam patriarche du village de Le, commune de Mô Rai, les politiques d’investissement et de soutien du Parti et de l’État relatives aux minorités ethniques, aux Ro Mam en particulier, ont permis de préserver de nombreux traits culturels traditionnels. Ainsi, les jeunes générations apprennent de plus en plus à chérir leur identité ethnique et à en être fières, continuant alors à valoriser cette richesse culturelle pour le développement de la région.

À l’avenir, Kon Tum mettra en œuvre efficacement les directives et les orientations du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme concernant les bénéficiaires et les zones cibles du Projet 6. Cela contribuera à préserver et à mettre en valeur le patrimoine culturel traditionnel, tout en favorisant la promotion et le développement du tourisme local.

Texte et photos : Khoa Chuong - Phuong Nga/VNA/CVN