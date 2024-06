Le théâtre Duyêt Thi Duong de la Cité impériale de Huê se refait une beauté

En visitant le théâtre, le touriste se plonge dans une espace culturel original, chargé d’histoire, marqué par l’architecture de la dynastie des Nguyên où il peut écouter de la musique de cour. Ce grand théâtre est de forme rectangulaire, avec des toitures aux bords recourbés comme la plupart des pagodes de Huê.

Entrant dans Duyêt Thi Duong, le touriste a la sensation d’entrer dans un espace antique mythique. Construit en 1836 sous le règne du roi Minh Mang, le théâtre était un lieu destiné aux rois, aux princes, à la Cour impériale et aux invités, où étaient jouées des pièces de tuông (théâtre classique). Duyêt Thi Duong est la plus ancienne scène de théâtre au Vietnam. Ce théâtre fonctionnait encore même après la fin de la monarchie (août 1945). Du temps de l’occupation des Américains, les autorités du Sud l’utilisèrent comme siège de l’École de musique de Huê (actuellement École supérieure d’art du Centre).

Le théâtre royal Duyêt Thi Duong couvre 1.182 m², à la forme d’une maison sur pilotis à deux étages : le premier était destiné à la famille royale et à la Cour impériale. Ce secteur luxueux comprend des rangées de chaises en bois de lim gravées de motifs sophistiqués. Au-dessus, le plafond est décoré de paravents à quatre panneaux et d’images des animaux sacrés symbolisant le pouvoir de la cour des Nguyên. Le second étage est destiné aux serveuses et aux eunuques. Spacieux, il offre aux spectateurs une vue panoramique de la scène.

Le point spécial de Duyêt Thi Duong est le système sonore naturel qui restitue le son de façon parfaite. Près de 200 années ont passé, le Théâtre royal Duyêt Thi Duong a lourdement a subi des outrages du temps et des guerres, mais a été plusieurs fois restauré pour préserver ses valeurs historiques et culturelles. De 1995 à 2002, des archéologues, architectes et artisans l’ont restauré pour lui redonner son lustre d’antan.

En mars 2003, le théâtre royal Duyêt Thi Duong est entré en service sous la gestion du Théâtre traditionnel royal relevant du Centre de conservation des monuments de Huê. Sa remise en état contribue non seulement à préserver les patrimoines culturels précieux mais encore à créer une espace culturel et artistique original, attrayant, attirant de nombreux touristes.

