La première Fête du lotus de Hanoï se déroulera du 12 au 16 juillet

Photo : VNA/CVN

Du 12 au 16 juillet, les habitants de Hanoï, surtout ceux qui apprécient la beauté des fleurs, sont invités à participer à la Fête du lotus de Hanoï, qui aura lieu à l’Espace de culture et de création de Tây Hô, dans l’arrondissement éponyme.

Dans le cadre de la fête, une cérémonie se tiendra pour la réception du titre de Patrimoine culturel immatériel de la nation pour la confection du thé au lotus de Tây Hô.

La Fête du lotus de Tây Hô vise à promouvoir et à mettre en valeur la beauté et la culture de Thang Long (ancien nom de la capitale) et de l’arrondissement de Tây Hô, en montrant la confection du thé au lotus, ses bienfaits et la manière de le consommer.

En dehors de la cérémonie de réception du titre précieux, la Fête du lotus de Hanoï permettra de mettre en place diverses activités, telles que : un colloque sur la préservation et le développement du lotus, une exposition sur l’art de l’installation du lotus, une exposition de photos sur le lotus, et une exposition de produits à base de lotus (thé au lotus, riz gluant au lotus, soie à partir de la fibre de lotus, produits artisanaux, entre autres).

Mai Quynh/CVN