De la nécessité de protéger le patrimoine du risque de détérioration et de perte

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme recueille des commentaires pour élaborer le document sur le projet de loi sur le patrimoine culturel (amendée). En particulier, un contenu tout nouveau sur le patrimoine documentaire vise à créer une base solide pour la gestion, la protection et la diffusion de la valeur de ce nouveau type de patrimoine.

Photo : VNA/CVN

Le 8 mai 2024, dans le cadre de la 10e réunion générale du Comité régional Mémoire du monde pour l’Asie et le Pacifique (MOWCAP), tenue à Oulan-Bator, en Mongolie, les bas-reliefs des neuf urnes en bronze du palais impérial de Huê ont été inscrits au Registre Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique.

Avec cette nouvelle inscription, le Vietnam dispose de dix patrimoines documentaires reconnus par l’UNESCO : trois patrimoines documentaires au Registre international Mémoire du monde et sept autres au Registre Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique.

Ils comprennent les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên, les stèles en pierre d’enregistrement des concours royaux des dynasties Lê et Mac, les archives impériales de la dynastie des Nguyên, les tablettes de bois gravées de la pagode de Vinh Nghiêm, la littérature gravée sur l’architecture royale de Huê, les tablettes de bois gravées de l’école Phuc Giang, les cartes et récits de voyage d’un envoyé vietnamien en Chine, les inscriptions sur les montagnes de marbre dans la ville de Dà Nang, les documents en sino-nom du village de Truong Luu dans la province de Hà Tinh, et les bas-reliefs des neuf urnes en bronze du palais impérial de Huê.

Le village de Truong Luu dispose de trois patrimoines documentaires reconnus par l’UNESCO : les tablettes de bois gravées de l’école Phuc Giang, les cartes et récits de voyage d’un envoyé vietnamien en Chine, et les documents en sino-nôm du village de Truong Luu.

Selon le professeur et académicien Nguyên Huy My, descendant de la 16e génération de la famille Nguyên Huy, les tablettes de bois gravées de l’école Phuc Giang, au nombre de 383, sont conservées par la famille Nguyên Huy qui en a pris en héritage de ses ancêtres.

Photo : VNA/CVN

Imprimées en 12 tomes, elles seront traduites et transcrites phonétiquement selon un plan élaboré à la fin 2016, après leur reconnaissance mondiale. Les cartes et récits de voyage d’un envoyé vietnamien en Chine ont été publiées en quatre tomes, et traduites en anglais en 2018.

La province de Thua Thiên Huê dispose de quatre patrimoines documentaires inscrits, dont la littérature gravée sur l’architecture royale de Huê, fleuron des compositions littéraires et poétiques des empereurs de la dynastie des Nguyên. Au total, 2.547 carrés de poèmes gravés ont été répertoriés, le tout étant soit gravé, soit émaillé, soit mis en relief sur différents matériaux utilisés dans dix monuments principaux de l’ensemble de monuments de Huê.

Les unités concernées ont déployé des efforts pour présenter et promouvoir les valeurs documentaires rares et uniques de la littérature gravée sur l’architecture royale de Huê, au moyen des médias, des conférences, des brochures et livres cadeaux, a fait savoir le Dr. Phan Thanh Hai, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de la province de Thua Thiên-Huê.

Photo : VNA/CVN

Les archives impériales de la dynastie Nguyên, la dernière dynastie féodale du Vietnam, sont les seuls documents administratives vietnamiens scellés du sceau rouge cinabre, sceau royal accompagnant une annotation écrite du roi après lecture de documents. Elles ont été reconnues par l’UNESCO en 2014 comme patrimoine documentaire du programme Mémoire du monde pour la région Asie-Pacifique, et en 2017 comme patrimoine documentaire mondial.

Les neuf urnes du palais impérial de Huê, avec des moulages en relief, sont uniques en leur genre. Fondues entre 1835 et 1837 pour symboliser les souhaits d’existence éternelle de la dynastie et de prospérité du pays, elles se composent de 162 images et idéogrammes chinois, et sont disposées dans la cour du temple dynastique depuis leur création jusqu’à nos jours. Considérées comme "L’Encyclopédie en bronze vivante" du Vietnam dans la première moitié du XIXe siècle, les motifs gravés finement sur les urnes dynastiques ont été inscrites en mai 2024 au Registre Mémoire du monde.

Conservation du patrimoine documentaire

Le patrimoine documentaire ainsi compris par l’UNESCO désigne de tels documents ou ensembles de documents qui sont d’une valeur significative et durable pour une communauté, une culture ou un pays ou pour l’humanité en général, et dont la détérioration ou la perte constituerait un appauvrissement dommageable.

Photo : ST/CVN

Le patrimoine documentaire contribue de manière significative à propager la culture de la lecture, à renforcer l’esprit d’apprentissage, à éduquer les traditions historiques et à promouvoir l’identité nationale, a affirmé la directrice du Département du patrimoine culturel relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Thi Thu Hiên.

En outre, le patrimoine documentaire apporte également une contribution importante à la délimitation et à la défense du territoire et des eaux territoriales de la Patrie, à l’étude de l’organisation et l’appareil d’administration des dynasties féodales, a-t-elle indiqué, citant les tablettes de bois de la dynastie des Nguyên, les archives impériales de la dynastie des Nguyên et les cartes et récits de voyage d’un envoyé vietnamien en Chine.

Le patrimoine documentaire est un type de patrimoine culturel mais n’est réglementé par aucune loi dans le système juridique du pays. Le patrimoine documentaire doit être inventorié, protégé, promu et géré de manière unie au bénéfice de tous, compte dûment tenu des usages et des pratiques culturelles. Par conséquent, l’élaboration d’un nouveau chapitre dans le projet de loi sur le patrimoine culturel (amendée) est extrêmement nécessaire.

Selon le Professeur et académicien Nguyên Huy My, la caractéristique la plus marquante de la loi amendée sur le patrimoine culturel est qu’elle régit à la fois le patrimoine documentaire et le patrimoine culturel immatériel. Cependant, les questions relatives au patrimoine documentaire telles que les droits, les obligations et les responsabilités du propriétaire, devraient être formulées avec soin pour aider les gens à comprendre, à protéger, à proposer des nominations et à conserver et à promouvoir sa valeur.

VNA/CVN