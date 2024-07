Un livre du secrétaire général du PCV consacré à la culture

Photo : CTV/CVN

Le livre Xây dung và phat triên nên van hoa Viêt Nam tiên tiên, đâm đà ban sac dân tôc (Construction et développement d’une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale) du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, a été dévoilé le 21 juin à Hanoï, à l’occasion du 76e anniversaire de l’Appel à l’émulation patriotique du Président Hô Chi Minh (11 juin) et du 99e de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin).

En tant que dirigeant du Parti et expert culturel, Nguyên Phu Trong accorde toujours avec enthousiasme une attention particulière à la culture vietnamienne, à sa construction et à son développement.

Tradition et modernité

Divisé en trois parties, l’ouvrage est une collection de 92 textes, discours, interviews et lettres, le plus ancien remontant à 1968. Ses écrits révèlent une volonté de préserver et de développer une culture alliant tradition et modernité, avec pour objectif l’intégration et la mobilisation des forces culturelles et humaines pour un Vietnam prospère et heureux.

La première partie “La culture est l’âme de la nation” comprend 19 discours et articles présentés à la Conférence nationale sur la culture pour la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, aux conférences du Comité central du Parti et aux conférences bilan sur le travail de propagande et d’éducation, entre autres.

Avec des démonstrations convaincantes et richement argumentées, l’auteur explique à travers ces prises de paroles compilées le concept de construction d’une culture vietnamienne avancée et riche d’une identité nationale; analyse la place et le rôle particulièrement importants de la culture dans l’édification et la défense de la Patrie et propose des objectifs et mesures pour promouvoir pleinement les valeurs culturelles.

La deuxième partie, intitulée "Un développement global et synchrone pour que la culture puisse être une véritable force endogène et un moteur du développement national durable", est une sélection de 73 discours, articles et lettres. Grâce à sa compréhension profonde des caractéristiques de chaque type de culture, le secrétaire général du PCV liste des orientations possibles dans les domaines de la littérature et de l’art ; de l’éducation ; de la science et de la technologie ; du journalisme et de l’édition.

Photo : CTV/CVN

La troisième partie, "De la thèse culturelle à la vie réelle", comprend 32 articles et interviews de responsables, de membres du parti et d’experts en matière de recherche, d’étude et de déploiement des politiques et directives du Parti, ainsi que des discours du chef du PCV à la Conférence culturelle nationale.

Version numérique

L’ouvrage comprend également plus de 90 photos documentaires capturant des instants passés par le secrétaire général à des activités culturelles, des visites dans des localités et des organisations, des rencontres avec des artistes et des intellectuels à travers le pays.

À propos du livre, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central et président de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du PCV, souligne qu’il démontre le profond intérêt du secrétaire général pour la construction, la préservation et le développement de la culture vietnamienne, la création de ressources endogènes et la mobilisation de la force de la culture et du peuple dans la construction et le développement du pays.

Pour une diffusion la plus large possible, la Maison d’édition Politique nationale-Vérité propose également une version numérique du livre à l’adresse https://sachquocgia.vn, accessible aux lecteurs vietnamiens et internationaux.

Après la cérémonie de lancement, le livre sera traduit dans plusieurs langues pour contribuer à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes à l’échelle mondiale.

Vu Nhung - Nguyên Hoàng/CVN