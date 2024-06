Le Festival de Huê donne un nouveau souffle économique à l’ancienne capitale

Depuis 24 ans, le Festival de Huê s’impose comme un événement culturel et artistique de premier plan, reconnu tant au niveau national qu’international. En mettant en lumière la richesse culturelle de l’ancienne capitale, ce festival dynamise le tourisme et contribue au développement socio-économique local.

Le Festival de Huê, qui se déroule habituellement pendant la haute saison touristique estivale, représente une occasion idéale pour attirer les visiteurs.

Selon Nguyên Van Phuong, président du Comité populaire de Thua Thiên Huê, cet événement contribue de manière significative aux performances globales du secteur touristique de la province.

"L’augmentation du nombre de touristes à Huê démontre clairement que les éditions du festival renforcent la notoriété de la ville. De plus, le festival joue un rôle de catalyseur pour les investissements. En attirant des visiteurs nationaux et internationaux grâce à ses offres touristiques, Huê établit des connexions avec les régions voisines et séduit les investisseurs. L’impact économique est tangible: ce développement touristique profite directement aux habitants. Les activités communautaires et les services liés au tourisme créent des emplois et apportent un bénéfice économique évident", affirme-t-il.

La grande majorité, soit 85%, des produits touristiques de Huê, sont liés au tourisme culturel et patrimonial. Cela souligne l’importance cruciale de la culture et du patrimoine de Huê, en particulier son festival, dans le développement du tourisme de la ville, comme l’a indiqué Hoàng Viêt Trung, directeur du Centre de conservation des monuments de Huê.

"Nous nous concentrons sur la préservation et la restauration des sites culturels afin d’améliorer leur attractivité et de favoriser le tourisme de la ville. Les retombées du Festival de Huê ont ramené les touristes à des niveaux proches de ceux d’avant la pandémie de COVID-19, en particulier les visiteurs étrangers. Les nouveaux circuits liés au festival ont contribué à stimuler le développement socio-économique local".

Préservation et promotion du patrimoine de Huê

La résolution du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur le développement de Thua Thiên-Huê jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045, vise à transformer cette province en une ville directement administrée par le pouvoir central d’ici 2025, en insistant sur la préservation et la promotion du patrimoine et de la culture distincte de Huê. L’objectif est de bâtir une ville intelligente où la culture, le patrimoine et l’économie seront préservés et mis en valeur.

De l’avis de la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang, le Festival de Huê est perçu comme un catalyseur pour soutenir la province dans la réalisation de cet objectif.

"Le Festival de Huê crée de nouvelles dynamiques permettant à la fois de préserver et de promouvoir le riche héritage culturel et patrimonial de la ville et de favoriser le tourisme local. Cet événement contribue non seulement à l’essor de Thua ThiênHuê, mais également à celui des provinces côtières du Centre du Vietnam. Il représente une opportunité majeure pour Huê de consolider sa position en tant que centre culturel et touristique incontournable au Vietnam. Ainsi, le Festival constitue une priorité dans les orientations de développement de la province dans un avenir proche", constate-t-elle.

En tant que leader du groupe de développement touristique Thua Thiên Huê - Dà Nang - Quang Nam - Quang Binh - Quang Tri, la province a renforcé la communication sur le Festival de Huê 2024 à l’échelle nationale. À noter également que la Semaine du Festival international des arts de Huê 2024, qui a débuté le 7 juin, coïncide avec le Festival international des feux d’artifice de Dà Nang 2024 dont l’ouverture a eu lieu le 8 juin, ce qui a conduit à des collaborations entre les professionnels du tourisme des deux localités pour offrir aux touristes une expérience enrichissante.

La province de Thua Thiên Huê envisage d’accueillir entre 3,5 et 4 millions de visiteurs, dont environ 30% à 40% d’étrangers, en 2024 pour une recette totale d’environ 7.000 à 8.000 milliards de dôngs (280 à 310 millions d'USD).

