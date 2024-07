Quang Ninh

Industrie culturelle et économie du patrimoine à Ha Long

Photo : QN/CVN

Ha Long compte actuellement près de 100 sites historiques, culturels et pittoresques. Parmi eux, la baie de Ha Long, classée au niveau national, se distingue ainsi que 6 autres sites nationaux, 16 sites historiques provinciaux, 73 sites répertoriés et classifiés, ainsi que des vestiges archéologiques et préhistoriques, témoignant de milliers d'années d'histoire humaine.

Dans la ville de Ha Long, il existe actuellement 16 festivals traditionnels et modernes, parmi lesquels se distinguent le festival de la pagode Long Tiên, le festival du temple Bà Men, le festival du temple Trân Quôc Nghiên, le festival du village de Bang Ca, le festival Van Yên Dai Ky Phuc Dinh, ainsi que le festival de la maison communale de Giang Hammock. Organiser des activités autour des reliques culturelles et historiques de la ville, ainsi que promouvoir et présenter les produits locaux, sont des moyens efficaces et concrets d'exploiter le potentiel local, de mettre en valeur le patrimoine de la ville et d'attirer les touristes.

Résultats remarquables

Ces dernières années, les services touristiques à Ha Long ont connu un développement constant et ont obtenu des résultats remarquables. En 2023, la ville a accueilli 8,55 millions de touristes, dont 1,5 million de visiteurs internationaux, générant des revenus touristiques atteignant 18.900 milliards de dôngs. Cependant, la durée de séjour des touristes à Ha Long reste courte. De nombreux produits et services liés aux divertissements, aux loisirs et aux achats manquent d'originalité et de points forts, des aspects qui nécessitent des améliorations et des ajustements.

Le Comité du Parti de la ville de Ha Long a récemment tenu une réunion pour discuter du projet pilote visant à développer l'économie nocturne de la ville pour la période 2024-2025. Ce projet vise à résoudre les problèmes actuels et à surmonter les limitations en promouvant le développement de services durables, exploitant pleinement le potentiel et les avantages distincts de la ville.

Photo : VNA/CVN

Vu Quyêt Tiên, membre du Comité permanent provincial du Parti et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Ha Long, a souligné : "Le projet de développement économique nocturne vise à renforcer le secteur tertiaire et les services de la ville, contribuant ainsi à développer l'industrie culturelle et l'économie du patrimoine dans la ville à l'avenir. Le Comité populaire de la ville doit mettre à jour et valoriser soigneusement les potentiels de la ville dans les domaines du tourisme et des services, et définir clairement les types d'économie nocturne sur terre et en mer pour orienter le développement et créer des produits spécifiques".

En plus des zones déjà établies telles que le parc Sun Group et la rue piétonne Bach Dang, il est nécessaire de planifier et de développer d'autres zones comme les lieux touristiques et de divertissement de Tuân Châu, la colline de Dang Ba Hat, les zones urbaines concentrées dans l'arrondissement de Hung Thang, ainsi que les marchés centraux comme le marché de Cai Dam et le marché de Ha Long I, a ajouté Vu Quyêt Tiên.

Spectacles et soirées nocturnes

Ha Long poursuit activement la recherche et le développement de ses reliques historiques, l'aménagement de terrains de golf, ainsi que l'élaboration de plans visant à dynamiser l'économie nocturne dans les communes de la région nord de la ville. L'accent est mis sur le développement de centres commerciaux mettant en avant des produits spécifiques à la région. Dans la baie de Ha Long, il est envisagé d'organiser des spectacles de musique et des soirées nocturnes à bord de navires, ainsi que de créer des circuits touristiques pour visiter les villages de pêcheurs, les zones aquacoles et les zones de perles la nuit. Des services comme la pêche et la pêche de nuit au calamar seront également proposés.

À court terme, Ha Long accélère la mise en œuvre de plans de construction pour restaurer des reliques telles que le temple de Bài Tho, le temple de Bà Chua, le temple du roi Lê Thai Tô, ainsi que le projet de la Ville des fleurs et des festivals. Des efforts sont également déployés pour embellir les trottoirs et améliorer les infrastructures au cœur de la ville. Parallèlement, les autorités mobilisent les sièges sociaux, les agences, les unités, ainsi que les restaurants et les hôtels des zones touristiques pour installer des éclairages décoratifs colorés, créant ainsi des paysages nocturnes éclatants et scintillants.

Phan Phuong/CVN